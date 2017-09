Ruch Chorzów. Kibice zbojkotują derby z powodu wysokich cen biletów

Zorganizowane grupy kibicowskie Ruchu podjęły decyzję o zbojkotowaniu derbowego meczu z GKS Tychy w przyszłym tygodniu. Powodem są wysokie ceny biletów.

Zdjęcie Kibice Ruchu Chorzów /Fot. Norbert Barczyk /Newspix

"Zgodnie z cennikiem, jaki został ogłoszony przez klub, za normalny bilet na sektory trzeba zapłacić 30 złotych, zaś po 10 września cena wzrasta do 35 złotych. To więcej niż chociażby na Wielkie Derby Śląska, które rozgrywaliśmy w Ekstraklasie! To także więcej niż na mecze drużyn występujących aktualnie w najwyższej klasie rozgrywkowej..." - można przeczytać na stronie niebiescy.pl.



Grupy kibicowskie namawiają wszystkich fanów 14-krotnego mistrza Polski do tego, aby przyłączyć się do bojkotu i nie kupować wejściówek na spotkanie, które ma się odbyć 14 września.



Dodajmy, że dwa pierwsze ligowe mecze tego sezonu piłkarze Ruchu rozgrywali na stadionie przy ulicy Cichej przy pustych trybunach. Była to kara za rzucanie rac i przerwanie spotkania z Górnikiem Łęczna jeszcze w poprzednim sezonie.

Z tego powodu kibice nie zobaczyli w Chorzowie ani meczu z Chrobrym, ani ze Stomilem. Teraz ma ich zabraknąć na derbach przeciwko GKS Tychy...



zich