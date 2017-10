Ruch Chorzów. Juan Ramon Rocha: Chcemy grać ofensywnie

Trener piłkarzy zamykającego tabelę 1. ligi Ruchu Chorzów Juan Ramon Rocha podkreślił po niedzielnym zwycięstwie u siebie nad Odrą Opole 3-1, że jego zespół chce grać w każdym spotkaniu ofensywnie.

Chorzowianie po wygraniu na własnym stadionie z Rakowem Częstochowa 1-0, a w ostatniej kolejce prestiżowych derbów z GKS w Katowicach 2-1, tym razem pokonali Odrę.

Reklama

"To kolejne bardzo ważne zwycięstwo. Nie graliśmy dziś tak dobrze, jak w poprzednim spotkaniu, ale w momencie, gdy przeciwnik doprowadził do remisu, drużyna wierzyła, że nadal może zwyciężyć. To były podobne zawody do tych w Siedlcach. Wtedy też prowadziliśmy z Pogonią 1-0, potem zrobiło się 1-1, ale potrafiliśmy wygrać 3-1" - powiedział po niedzielnym meczu Argentyńczyk.

Przyznał, że pochwalił swoich piłkarzy w szatni.

"Powiedziałem im, że jestem z nich zadowolony. Od mojego przyjścia do Ruchu rozegraliśmy osiem meczów i w każdym jako pierwsi strzelaliśmy bramkę. I tak chcemy grać - ofensywnie, nie czekając na przeciwnika" - ocenił Rocha.

Mający też greckie obywatelstwo szkoleniowiec przejął "Niebieskich" 11 września w trudnym momencie. Ruch w siedmiu pierwszych kolejkach sezonu wygrał raz, przegrał sześć spotkań i zajmował ostatnie miejsce w tabeli z dwoma ujemnymi punktami (rozpoczął z pięcioma ujemnymi).

Po niedzielnym meczu Ruch co prawda nadal zamyka tabelę, ale ma już 14 punktów. Poprzednikiem Argentyńczyka był jego były podopieczny z Panathinaikosu Ateny Krzysztof Warzycha, który został asystentem szkoleniowca i - z konieczności - tłumaczem z greckiego.

W czerwcu "Niebiescy" spadli z Ekstraklasy po raz czwarty w historii, a nowy sezon drużyna zaczęła z pięcioma ujemnymi punktami na skutek naruszenia wymogów licencyjnych.



Wyniki, terminarz i tabela 1. ligi