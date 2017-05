Radosław Mroczkowski przedłużył kontrakt z Sandecją Nowy Sącz do 2019 roku

Trener Radosław Mroczkowski przedłużył kontrakt z beniaminkiem Ekstraklasy - Sandecją Nowy Sącz kontrakt do końca czerwca 2019.

Obecna umowa szkoleniowca wygasnąć miała za miesiąc.



Mroczkowski prowadzi Sandecję od stycznia 2016. Pod wodzą byłego szkoleniowca m.in. Widzewa Łódź (w ekstraklasie), Rakowa Częstochowa i młodzieżowych reprezentacji Polski Sandecja wywalczyła pierwszy w historii awans do Ekstraklasy już trzy kolejki przed końcem sezonu.

Szkoleniowiec nie ukrywał, że miał sporo ofert z innych klubów, ale nie chciał zdradzać, o jakie drużyny dokładnie chodziło.

- Mam zapewnienie, że w Nowym Sączu będziemy ten poziom, także organizacyjny, doskonalić. Powstanie wiele nowych rzeczy, nowy stadion... Marzyłem sobie o tym, żeby właśnie w tym miejscu, jeżeli zrobimy awans, to był impuls do rozwoju. Tego potrzeba tutaj wszystkim i fajnie, że tak się stało - przyznał trener we wtorek dla Interii.



W środę klub poinformował, że 49-letni szkoleniowiec podpisał nową umowę.

