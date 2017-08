Podbeskidzie Bielsko-Biała. Valerijs Sabala podpisał kontrakt

Napastnik Valerijs Sabala został piłkarzem pierwszoligowego Podbeskidzia Bielsko-Biała. Reprezentant Łotwy podpisał kontakt ważny dwa lata - poinformował w piątek klub.

Zdjęcie Valerijs Sabala (z prawej) podczas meczu eliminacji MŚ ze Szwajcarią /AFP

22-latek - który do tej pory był piłkarzem FC Brugge - przyznał, że zdecydował się na ten krok, gdyż chce grać w polskiej ekstraklasie. Liczy, że uda mu się wywalczyć awans do niej z "Góralami". - O samym zespole nie wiem jeszcze zbyt wiele, nie miałem okazji poznać kolegów. Postaram się szybko to nadrobić. Widziałem wynik ostatniego meczu. Szkoda, że pechowo straciliśmy bramkę w końcówce. Wiem też, że jeszcze niedawno Podbeskidzie grało w ekstraklasie i bardzo chce tam wrócić - powiedział cytowany na oficjalnej stronie klubowej.

Wychowanek Skonto Ryga grał już w polskiej pierwszej lidze. W 2015 r. został wypożyczony z FC Brugge do Miedzi Legnica.

W pierwszym meczu sezonu 2017/2018 "Górale" zremisowali z Chrobrym Głogów 1-1 i w tabeli zajmują 8. miejsce (wspólnie z Chrobrym). W sobotę, na swoim stadionie zmierzą się Druteksem Bytovią Bytów. Początek meczu o godz. 18.

Rafał Czerkawski