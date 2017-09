Nice I liga. Ruch Chorzów - Górnik Łęczna 1-2

Nie pomogła zmiana trenera - Ruch Chorzów zmierza do II ligi. "Niebiescy" przegrali w poniedziałek z Górnikiem Łęczna 1-2 w starciu spadkowiczów z Ekstraklasy. Chorzowski klub zamyka tabelę Nice I ligi i do przedostatniej drużyny traci aż dziewięć punktów.

Zdjęcie Piłkarz Górnika Łęczna Grzegorz Bonin /Jarosław Olszewski /Newspix

I liga - zobacz wyniki, strzelców, terminarz i tabelę

Reklama

Poniedziałkowa porażka w 9. kolejce jest tym boleśniejsza, że Ruch od 45. minuty grał z przewagą jednego zawodnika. Drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką, jeszcze przed przerwą, ukarany został Łukasz Wiech.



Chorzowianom nie udało się strzelić gola. Wprawdzie wyręczył ich obrońca gości Arkadiusz Kasperkiewicz w 65. minucie, ale grający w przewadze liczebnej "Niebiescy" nie utrzymali zaliczki.

W 84. minucie wyrównał Łukasz Tymiński, a w drugiej minucie doliczonego czasu gry kontrę łęcznian na zwycięskiego gola zamienił Grzegorz Bonin.

- To niezwykłe! - przyznał trener Górnika Tomasz Kafarski. - Moja drużyna w pierwszej połowie zagrała bardzo słabo. Czerwona kartka osłabiła nas w ataku. Szacunek należy się zespołowi za grę do końca. Ta wygrana to wielka rzecz. Szkoda mi Ruchu, bo gra lepiej, niż to wskazuje jego miejsce w tabeli - dodał Kafarski.



Argentyński szkoleniowiec Ruchu Juan Ramon Rocha nie mógł uwierzyć w to, że jego zespół znów stracił gole w końcówce. - Jestem bardzo zmartwiony. Drugi raz mieliśmy wygraną w swoich rękach i straciliśmy ją w ostatnich sekundach. Straciliśmy dziś gola w momencie, kiedy już nie było czasu na reakcję. Nie mieliśmy wielu sytuacji bramkowych, ale mimo to powinniśmy dowieźć trzy punkty do końca - ocenił Rocha, który w Ruchu pracuje od 11 września.



- Musimy spokojnie obejrzeć i przeanalizować spotkanie. Wiem, jaka jest sytuacja, wiem, że niełatwo się podnieść po takich dwóch ciosach. Do końca sezonu pozostało jeszcze dużo meczów i wierzę, że wyjdziemy z tego kryzysu. Zespół musi w końcu zaskoczyć - dodał.

Ruch Chorzów - Górnik Łęczna 1-2 (0-0)

Bramki: 1-0 Arkadiusz Kasperkiewicz (65. samobójcza), 1-1 Łukasz Tymiński (84.), 1-2 Grzegorz Bonin (90. + 2).

Żółta kartka - Ruch Chorzów: Santiago Villafane, Michał Walski, Miłosz Przybecki, Bojan Markovic, Maciej Urbańczyk, Miłosz Trojak. Górnik Łęczna: Łukasz Sosnowski, Łukasz Wiech, Dariusz Jarecki. Czerwona kartka za drugą żółtą - Ruch Chorzów: Bojan Markovic (95). Górnik Łęczna: Łukasz Wiech (45.).

Sędzia: Mirosław Górecki (Katowice). Widzów 4 279.