Miedź Legnica poleciała do Turcji

Piłkarze pierwszoligowej Miedzi Legnica wylecieli w poniedziałek na 11-dniowy obóz do Turcji. Drużyna z Dolnego Śląska zamknęła już kadrę i tej zimy nie pozyska żadnego nowego zawodnika.

Miedź wyruszyła wczesnym rankiem w poniedziałek autokarem do Berlina, a stamtąd poleciała samolotem do Antalyi. Zespół trenera Ryszarda Tarasiewicza będzie przebywał w hotelu Sentido w miejscowości Avsallar. W trakcie zgrupowania legniczanie rozegrają cztery sparingi z drużynami: FC Pirin Błagojewgrad (Bułgaria), FC Sfintul Georghe (Mołdawia), WIT Georgia Tbilisi i Juventus Bukareszt.

Tarasiewicz zabrał do Turcji 22 zawodników i jak zapewnił rzecznik klubu Tomasz Brusiło, tylu samo powróci do Polski. - Nie spodziewamy się, aby ktoś nowy dołączył do drużyny. Naszym priorytetem było pozyskanie napastnika i po zakontraktowaniu Dejana Djermanovicia kadra została zamknięta - dodał.

Poza Słoweńcem zimą do Miedzi dołączyli Fin Petteri Pennanes i Hiszpan Marquitos, który w przeszłości już bronił barw zespołu z Legnicy.