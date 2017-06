I liga. Waldemar Fornalik będzie trenerem GKS Tychy?

W Tychach coraz głośniej o tym, że nowym trenerem tamtejszego pierwszoligowca zostanie nie kto inny, jak Waldemar Fornalik. Wszystko ma się wyjaśnić w najbliższych dniach. Pod koniec kwietnia były selekcjoner odszedł z pracy w Ruchu Chorzów.

Żaden klub z zaplecza Ekstraklasy nie jest tak aktywny na rynku transferowym, jak GKS. W letnim okienku transferowym tyszanie pozyskali już siedmiu zawodników! Trzech przyszło z Zagłębia Sosnowiec (Łukasz Matusiak, Michał Fidzukiewicz, Łukasz Bogusławski).

Na wypełnionym do ostatniego miejsca podczas młodzieżowego Euro stadionie przy ulicy Edukacji zagra też doświadczony Piotr Ćwielong (ostatnio niemiecki Magdeburg). Kontrakty w tyskim klubem podpisali też już obrońca Marcin Biernat (Chojniczanka), bramkarz Rafał Dobroliński (Cracovia) oraz pomocnik Adrian Łuszkiewicz (Miedź). W nowym sezonie kibice zobaczą więc zupełnie odmienioną jedenastkę GKS Tychy.

Nie wiadomo czy zespół dalej poprowadzi Jurij Szatałow. Już pod koniec poprzedniego sezonu mówiło się o jego nie najlepszych relacjach z dyrektorem sportowym GKS Wojciechem Szalą. Kandydatem do pracy w Tychach był Maciej Bartoszek.

Teraz coraz głośniej o tym, że nowym szkoleniowcem będzie nie kto inny, jak były selekcjoner biało-czerwonej kadry Waldemar Fornalik, który zresztą w Tychach mieszka. Do GKS miałby trafić wraz z całym swoim sztabem szkoleniowym.



Skąd w GKS pieniądze na transfery? Miasto, które jest właścicielem klubu, zanotowało sporą nadwyżkę budżetową sięgającą ponad 60 milionów złotych. W dobrze prowadzonym klubie nie ma żadnych problemów z płatnościami, a ambicją włodarzy jest powrót do Ekstraklasy. W najwyższej klasie rozgrywkowej tyszanie wstępowali przez trzy sezony w latach 1974-77, będąc wicemistrzem Polski w 1976 roku. Teraz mają się włączyć do walki o Ekstraklasę.



