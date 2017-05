I liga: Stal Mielec ukarana walkowerami?

To może być wywrócić tabelę I ligi! "Katowicki Sport" dotarł do informacji, które mogą kosztować Stal Mielec aż siedem walkowerów i namieszać w tabeli I ligi, w której toczy się walka o awans do Ekstraklasy.

Awans wywalczyła już Sandecja Nowy Sącz i w jej wypadku nic się nie zmieni. Sprawa może dotknąć Górnika Zabrze, który może stracić drugie miejsce w tabeli. O co chodzi?

Piłkarz Stali Mielec, Boris Milekić przebywa w Polsce nielegalnie - donosi "Katowicki Sport". Dziennikarze dotarli do informacji, z których wynika, że Serb nie posiada karty stałego pobytu. Zgodnie z przepisami, taki dokument powinien posiadać każdy obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, który przebywa w Polsce dłużej niż trzy miesiące. Zawodnik posiada jedynie pozwolenie na pracę, ale bez karty staje się ono bezużyteczne.



Trzy miesiące od przyjazdu do Polski minęły Milekiciowi 21 kwietnia, a Stal od tamtej pory rozegrała aż siedem meczów. Jeśli zostałyby one zweryfikowane jako walkowery na korzyść rywali, w tabeli mogłoby się sporo zmienić. Skorzystałaby Miedź Legnica, która, wskutek dodania trzech punktów, awansowałaby na drugą lokatę kosztem Górnika, a w mniejszym stopniu także Zagłębie Sosnowiec (zyskałoby dwa punkty), GKS Katowice (zyskałby dwa "oczka"), GKS Tychy (zyskałby trzy punkty) oraz Wisła Puławy (zyskałaby dwa "oczka").



Stracić sporo może Stal, która nie będzie mogła być pewna utrzymania. Mielecki klub zdobył w tym czasie dziewięć punktów i po ich odjęciu będzie miała zaledwie "oczko" więcej od Wisły Puławy, która awansowałaby na miejsce barażowe. Do strefy spadkowej spadłaby z kolei Drutex-Bytovia Bytów.



Decyzja należy do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, który podejmie decyzję w sprawie mielczan. Nie wiadomo, jak zachowa się federacja. Walkowery znacznie wpłynęłyby na kształt tabeli.



"Katowicki Sport" twierdzi również, że Serb rozważa pozwanie mieleckiego klubu do sądu. Milekić ma czuć się oszukany przez działaczy Stali.



Klub z Podkarpacia broni się i uważa, że piłkarzowi wystarcza pozwolenie na pracę w Polsce, a PZPN sam zatwierdził zawodnika do gry. - Sprawdziłem dokumenty i wynika z nich, że prawo do wykonywania pracy jest ważne. Jeśli chodzi o prawo pobytu, to nie mam w tej chwili tego przed sobą. Musielibyśmy to potwierdzić w urzędzie wojewódzkim - powiedział w rozmowie ze "Sportem", prezes Stali, Jacek Orłowski.



Gdyby Stal ukarano siedmioma walkowerami tabela wyglądałby następująco:

1. Sandecja Nowy Sącz 61 punktów

2. Miedź Legnica 57

3. Zagłębie Sosnowiec 56

4. Górnik Zabrze 55

5. Chojniczanka Chojnice 55

6. GKS Katowice 55

14. Stal Mielec 36

15. Wisła Puławy 35

16. Drutex-Bytovia Bytów 34

17. Znicz Pruszków 30

18. MKS Kluczbork 25



Ostatnia kolejka Nice I ligi odbędzie się w niedzielę o godz. 12:30. Najważniejsze mecze odbędą się w Sosnowcu, gdzie Zagłębie zagra z GKS-em Tychy oraz Puławach, gdzie Wisła podejmie Górnika. Inne zespoły walczące o awans - Chojniczanka i Miedź zagrają z Chrobrym Głogów i Sandecją.