I liga. Głęboka rekonstrukcja w Łęcznej

Po niefortunnym finiszu ostatniej edycji ekstraklasy zbierający pozytywne opinie piłkarze Górnika Łęczna musieli jednak przełknąć gorycz degradacji, co sprawiło, iż doszło do dużych zmian na wszystkich szczeblach klubowej hierarchii.

Po Arturze Kapelce funkcję prezesa, w połowie lipca przejął 37-letni Serb Veljko Nikitovic, który ponad 15 lat był zawodnikiem Górnika, długo pełniąc też rolę kapitana drużyny. Przed rokiem zdecydował się na zakończenie sportowej kariery, ale w klubie pozostał zasilając sztab szkoleniowy i sprawując pieczę nad Akademią Piłki Górnika.

Tydzień wcześniej z Łęczną pożegnał się b. selekcjoner reprezentacji Franciszek Smuda, a schedę po nim przejął też przedstawiciel młodszego pokolenia trenerów Tomasz Kafarski.

Bardzo duże zmiany nastąpiły w kadrze pierwszej drużyny. Odeszli z niej: Bartosz Śpiączka (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Szymon Drewniak (Cracovia), Adam Dźwigała (Wisła Płock), Grzegorz Piesio (Arka Gdynia), Javier Hernandez (Qebela FK, Azerbejdżan), Gabriel Matei (Zira FK, Azerbejdżan), Piotr Grzelczak (AO Platania Chanion, Grecja), Gerson (Gangwon FC, Korea Płd.), Krzysztof Danielewicz (Chojniczanka Chojnice), Leandro (Stal Mielec), Wojciech Małecki (Olimpia Grudziądz) oraz zagraniczni zawodnicy, którym skończyły się kontrakty: Stefan Askovski, Josimar Atoche, Nika Dzalamidze, Dragomir Vukobratovic i Vojo Ubiparip.

Budowę zespołu występującego teraz na zapleczu ekstraklasy Kafarski opierać będzie na tych doświadczonych, którzy pozostali w klubie: bramkarzu Sergiuszu Prusaku oraz Grzegorzu Boninie, Przemysławie Pitrym, Pawle Sasinie, Dariuszu Jareckim i Łukaszu Tymińskim. W trakcie leczenia kontuzji są zaś Łukasz Mierzejewski, Maciej Szmatiuk i Aleksander Komor.

Pozyskanymi natomiast piłkarzami są głównie defensorzy: Arkadiusz Kasperkiewicz (23 lata) z Olimpii Grudziądz, Robert Pisarczuk (24) z GKS Bełchatów oraz bardziej doświadczeni 31-letni Radosław Pruchnik, który wrócił z GKS Tychy i 33-letni Rafał Kosznik z Górnika Zabrze.

Na rok wypożyczony został z gdańskiej Lechii pomocnik i kapitan reprezentacji U-18 Tomasz Makowski. Kontrakt podpisał też 21-letni napastnik Sebastian Szerszeń (Olimpia Zambrów), a z wypożyczenia do Motoru Lublin wrócił występujący najczęściej w ataku wychowanek Górnika 19-letni Patryk Szysz.

Wyrazem zupełnie nowej filozofii obowiązującej w klubie z Łęcznej polegającej na łączeniu doświadczenia z młodością jest fakt podpisania w tych dniach umów z najzdolniejszymi wychowankami Akademii Piłki Górnika Łęczna: Jakubem Jaroszyńskim (17), Karolem Turkiem (17), Przemysławem Skałeckim (17), Adrianem Szczerbą (18), Patrykiem Rojkiem (18) i Piotrem Packiem (19).

Obrany przez kierownictwo kierunek potwierdza sam prezes. - Podpisane umowy z naszymi najzdolniejszymi juniorami to kolejny krok ku wzmacnianiu naszego klubowego DNA. Cieszę się, że mamy takie możliwości. Teraz piłka jest po ich stronie i tylko ciężką pracą i postępami będą mogli przekonać trenera. Jest to początek długofalowego procesu wyrażającego filozofię, jaka nam przyświeca, to znaczy kojarzenie doświadczenia z młodością. Zespół w przyszłości chcemy budować głównie na wychowankach naszych i innych klubów z Lubelszczyzny rezygnując praktycznie z zawodników zagranicznych - podkreślił Nikitovic.

Po tak gruntownej rekonstrukcji kadrowej trudno oczekiwać rychłego powrotu do krajowej elity, dlatego wywalczenie awansu nie jest jednoznacznie artykułowane przez obecny zarząd i taki cel nie jest stawiany sztabowi szkoleniowemu i zawodnikom.

- Nastawiamy się na każdy kolejny mecz, by rozegrać go jak najlepiej. Piłka nożna jest sportem nieprzewidywalnym i nikt nie może nam zabronić wygrywania nawet tych spotkań, w których faworytami będą przeciwnicy. Zwyciężanie to natura sportowca, a poza tym chcemy prezentować fajną grę, by także kibicom dostarczać satysfakcję - dodał nowy prezes.

W okresie przygotowawczym Górnik występując w bardzo eksperymentalnych ustawieniach wygrał: z Polesiem Kock (klasa okręgowa) 4-1 oraz z beniaminkiem izraelskiej ekstraklasy Maccabi Natanja 2-1, zremisował z drugoligowym Radomiakiem 2-2, zaś przegrał z trzecioligowym Motorem Lublin 2-4, pierwszoligową Pogonią Siedlce 1-2 i ekstraklasowymi drużynami Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-5 oraz Wisła Płock 0-1.

Pierwszy mecz w rozgrywkach 1. ligi piłkarze z Łęcznej rozegrają 29 lipca z Odrą w Opolu, a swojej publiczności (wszystko na to wskazuje, że na stadionie w Łęcznej, a nie na Arenie Lublin, gdzie występowali w poprzednim sezonie) zaprezentują się tydzień później podejmując Zagłębie Sosnowiec. W 1/16 Pucharu Polski czeka ich wyjazd do trzecioligowego Ruchu Zdzieszowice.

Andrzej Szwabe