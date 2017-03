Górnik Zabrze przedłużył kontrakt z Mateuszem Michalskim

Górnik Zabrze poinformował, że o dwa lata przedłużył umowę z młodym, 19-letnim bramkarzem Mateuszem Michalskim. - Bardzo się z tego cieszę, ale wiem, ile czeka mnie pracy - mówi zawodnik.

Zdjęcie Matuesz Michalski /www.gornikzabrze.pl

Latem zeszłego roku, trener Marcin Brosz, zabrał zawodnika na obóz do Opalenicy. Michalski był bliski debiutu w pierwszoligowym zespole, gdyby nie poważna kontuzja. Teraz znowu walczy o miejsce w składzie. Klub z Zabrza właśnie poinformował, że przedłużył kontrakt z 19-latkiem do końca czerwca 2019 roku.

- Bardzo się cieszę z tego kontraktu, ale wiem, jak ciężka czeka mnie praca, by zadebiutować w seniorskim zespole. Moim marzeniem jest liga hiszpańska, ale teraz twardo chodzę po ziemi i zrobię wszystko, by przekonać do siebie trenera Marcina Brosza - zapewnia.

Kilka lat temu Michalski był bliski wyjazdu do Atalanty Bergamo, ale na przeszkodzie stanął uraz. Był za to potem na sprawdzianach w innym włoskim zespole Udinese.

zich