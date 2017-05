Górnik Zabrze. Kibice obiecali piłkarzom premię za awans

Górnik Zabrze w końcówce sezonu przypuścił szturm za czołówką 1. ligi i wciąż liczy się w walce o awans do Ekstraklasy. Fani Górnika obiecali piłkarzom premię w przypadku awansu.

Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek 1. ligi Górnik jest czwarty w tabeli i traci dwa punkty do drugiego Zagłębia Sosnowiec. Już wcześniej awans zapewniła sobie Sandecja.

33. kolejka zaplanowana jest na niedzielę na godzinę 12.30. Górnik podejmie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Transmisja w Polsacie Sport.



Zabrzanie zgubili wcześniej sporo punktów, ale ostatnie cztery spotkania zakończyły się ich wygranymi. Kibice odzyskali wiarę w awans, choć będzie o niego bardzo trudno.

"Socios" Górnika obiecali piłkarzom dodatkową premię za wejście do Ekstraklasy. Jak zapewniają w stowarzyszeniu, pieniądze czekają na koncie. Fani już wcześniej wspierali klub, m.in. przekazując sprzęt dla grup młodzieżowych.



"My - kibice Górnika Zabrze - w decydującym momencie rozgrywek pierwszej ligi, wspieramy w 100 proc. piłkarzy. Liczymy, że mimo nie najlepszych rezultatów na początku i w połowie sezonu, bardzo dobra passa 4 zwycięstw pozostanie podtrzymana i da nam upragniony awans" - czytamy w komunikacie fanów.

"Powszechnie wiadomo, że klub od dłuższego czasu boryka się z problemami organizacyjnymi i finansowymi. Nie chcemy, by wpływało to w najmniejszym stopniu na osiągane wyniki, a także główny cel, jakim jest awans do Ekstraklasy. Szczególnie w tak ważnym momencie.

Dlatego też Zarząd stowarzyszenia Socios Górnik postanowił wesprzeć piłkarzy Górnika premią w wysokości 100 000 zł, która zostanie przyznana w wypadku awansu Górnika w tym roku do Ekstraklasy. O rozdysponowaniu ewentualnej premii zdecyduje sztab szkoleniowy po konsultacji z zarządem Socios Górnik.

Zarząd Socios Górnik"

