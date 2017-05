Górnik Zabrze - Chojniczanka Chojnice 6-1 w meczu 29. kolejki 1. ligi

Górnik Zabrze rozgromił u siebie 6-1 Chojniczankę Chojnice w meczu 29. kolejki 1. ligi. Spadkowicz z Ekstraklasy nie miał litości dla niedawnego lidera z Chojnic, a bohaterem meczu został Igor Angulo, który zdobył aż cztery bramki!

Ciężko uwierzyć, że Chojniczanka, która w piątek została totalnie rozbita przez zabrzan, jeszcze niedawno spoglądała na pozostałe drużyny z pozycji lidera. Seria siedmiu remisów z rzędu oraz trzy porażki w pięciu ostatnich meczach sprawiają, że ciężko traktować ją jako poważnego kandydata do awansu, choć jeśli spojrzeć na tabelę, to dalej jest to możliwe.

Debiut Artura Derbina w roli szkoleniowca Chojniczanki wypadł koszmarnie.

Górnik strzelanie rozpoczął dość szybko, bo już w 5. minucie bramkarz gości Łukasz Budziłek musiał wyjmować piłkę z bramki po strzale Rafała Kurzawy. Mecz rozstrzygnął się w zasadzie do przerwy, gdyż kolejne gole strzelili Bartosz Kopacz i Igor Angulo, doszczętnie niszcząc w przyjezdnych nadzieje na dobry wynik.



Po przerwie koncert gry dał Angulo. Wychowanek Athletic Bilbao do bramki z pierwszej połowy dołożył kolejne trzy, czym został bohaterem spotkania. Honorowego gola dla gości strzelił Michał Jakobowski.

Górnik zajmuje ósme miejsce z czterema punktami straty do miejsca premiowanego awansem. Chojniczanka jest na trzeciej pozycji. Oba zespoły mają jeden mecz więcej rozegrany od konkurentów. W walce o awans wciąż pozostaje aż dziewięć drużyn.

Górnik Zabrze - Chojniczanka Chojnice 6:1 (3:0)

Bramki: 1:0 Rafał Kurzawa (5), 2:0 Bartosz Kopacz (36-głową), 3:0 Igor Angulo (38), 3:1 Michał Jakóbowski (46-głową), 4:1 Igor Angulo (52-karny), 5:1 Igor Angulo (58), 6:1 Igor Angulo (69-karny).

