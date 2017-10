GKS Tychy. Jurij Szatałow odszedł z klubu

Jurij Szatałow przestał być we wtorek trenerem piłkarzy pierwszoligowego GKS-u Tychy. Jak poinformował klub, umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Zdjęcie Jurij Szatałow /Artur Szczepański /East News

Szatałow pracował w Tychach od 31 października 2016, kiedy zastąpił Kamila Kieresia. Jego kontrakt obowiązywał do końca czerwca 2018.

Reklama

Celem, jaki miał realizować, była budowa drużyny zdolnej powalczyć o awans do ekstraklasy. W obecnych rozgrywkach tyszanie wygrali cztery z 12 spotkań ligowych i zajmują 13. miejsce w tabeli.

"Wyniki są niezadowalające i nie możemy akceptować takiego stanu rzeczy. Biorąc pod uwagę potencjał zespołu oraz umiejętności poszczególnych zawodników, to jedno zwycięstwo w ośmiu ostatnich spotkaniach jest rezultatem zdecydowanie poniżej oczekiwań. Naszym największym mankamentem jest jednak gra na wyjazdach. To trudne do zaakceptowania, dlatego musieliśmy podjąć decyzję o zmianie trenera" - wyjaśnił prezes klubu Grzegorz Bednarski cytowany w komunikacie.

Jego zdaniem drużyna potrzebuje nowego impulsu i bodźca.