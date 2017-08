GKS Tychy - Cracovia 1-1, k. 1-4. Marek Igaz: "Karne? Po prostu obroniłem"

Doświadczony Marek Igaz jest od kilku lat tylko rezerwowym w GKS Tychy, ale we wczorajszym meczu 1/16 Pucharu Polski z Cracovią pokazał, że można na niego liczyć. Słowak okazał się bohaterem spotkania, broniąc w dramatycznym meczu dwie "jedenastki"!

Najpierw w 69. minucie do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Adam Deja. Uderzył w swój lewy róg, ale bramkarz GKS świetnie wyczuł jego intencję i sparował piłkę po uderzeniu pomocnika "Pasów". W dogrywce sytuacja się powtórzyła. W 109. minucie do karnego podszedł Krzysztof Piątek. Uderzył podobnie, jak Deja i Igaz znowu okazał się lepszy, wybijając pikę. - To nie było wyćwiczone. Po prostu, obroniłem - mówił po spotkaniu 30-letni bramkarz z Trenczyna.



Po 120 minutach GKS remisował z Cracovia 1-1. W tej sytuacji o awansie decydowały karne. Wydawało się, że pierwszoligowiec, mając między słupkami Igaza, sprawi niespodziankę i wyeliminuje zespół z Ekstraklasy. Tak się jednak nie stało. Tym razem piłkarze "Pasów" zmobilizowali się i wykorzystali wszystkie swoje karne, wygrywając ostatecznie w karnych 4-1.



- Dla kibiców był to fajny mecz, gra z przeciwnikiem z Ekstraklasy, to przecież zawsze coś fajnego. Szkoda, że nie udało mi się wybronić w serii karnych jeszcze jednej jedenastki - żałował po spotkaniu z zespołem z Krakowa Igaz. W 1/8 PP Cracovia zmierzy się z Zagłębiem Lubin.



Michał Zichlarz, Tychy