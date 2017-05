GKS Katowice. Zarząd klubu podał się do dymisji

Prezes GKS Katowice Wojciech Cygan wraz z drugim członkiem zarządu Marcinem Janickim złożyli we wtorek rezygnacje. Decyzję o przyszłości władz klubu podejmie prezydent miasta. Wcześniej odszedł trener pierwszoligowych piłkarzy Jerzy Brzęczek.

Samorząd Katowic ma 78,34 proc. udziałów w wielosekcyjnym GKS, który prowadzi też m.in. ekstraklasowy zespół siatkarzy i występującą w elicie drużynę hokeistów (poprzez osobną spółkę).

Po sobotniej porażce u siebie ze zdegradowanym już MKS Kluczbork 2:3 w 32. kolejce z dalszego prowadzenia piłkarzy zrezygnował Jerzy Brzęczek. Zamykający tabelę goście odnieśli pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w sezonie, a szanse katowiczan na awans do ekstraklasy - co było planem na ten sezon - spadły do minimum.

Dymisja szkoleniowca została zaakceptowana przez zarząd klubu. W dwóch ostatnich kolejkach zespół poprowadzi trener bramkarzy Janusz Jojko.

"Bilans zespołu piłkarskiego w tym sezonie jest jednoznacznie negatywny" - ocenił prezydent Katowic Marcin Krupa w wydanym oświadczeniu, a sobotnią porażkę uznał za kompromitującą.

Podkreślił przy tym, że zaangażowanie miasta w budowę klubu jest długofalową inwestycją.

"W ostatnich latach dołożyliśmy wszelkich starań, by zbudować klub o solidnych fundamentach, stabilny finansowo, z dobrym zapleczem organizacyjnym, spełniającym oczekiwania zawodników i sztabu szkoleniowego. Przez ostatni rok rozwinęliśmy także nowe sekcje, m.in. siatkarską i hokejową. Szczególnie miło zaskoczyli nas siatkarze, którzy nie tylko przyciągali do Spodka tysiące fanów, ale także potrafili pokonywać teoretycznie wyżej notowanych rywali" - zauważył prezydent miasta.

Jak poinformował, decyzje w sprawie zarządu klubu podejmie po "wnikliwej analizie".