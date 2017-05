GKS Katowice - Sandecja Nowy Sącz 0-1 w 30. kolejce I Ligi

Trwa wspaniała passa jedenastki z Nowego Sącza. W meczu na szczycie Nice I ligi, Sandecja pokonała na wyjeździe GKS Katowice 1-0. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył w drugiej połowie Michal Piter-Buczko. Dzięki wygranej na stadionie przy ulicy Bukowej, drużyna prowadzona przez trenera Radosława Mroczkowskiego, ma już siedem punktów przewagi nad Gieksą i jest bliska wywalczenia historycznego awansu do Ekstraklasy.

W meczu na szczycie spotkały się zespoły, które marzą o grze w Ekstraklasie. Sandecja w Katowicach chciała podtrzymać znakomitą passę kolejnych pierwszoligowych wygranych, w tej chwili a ich na koncie siedem, z kolei dla Gieksy było to starcie o być albo nie być, z uwagi na kilkupunktową stratę do jedenastki z Nowego Sącza.



Gospodarze zaczęli od akcji skutecznego ostatnio Andreja Prokicia i strzale ponad bramką w wykonaniu Bartłomieja Kalinkowskiego (5 min.). GKS zaatakowała, a aktywna była zwłaszcza prawa strona, gdzie występował duet Alan Czerwiński - Tomasz Foszmańczyk. Brakowało jednak celnych uderzeń w kierunku bramki strzeżonej przez Łukasza Radlińskiego.



Goście swoja okazje mieli w 26 minucie, kiedy to tuż zza pola karnego, z rzutu wolnego uderzał Adrian Jurkowski. Piłka po uderzeniu byłego obrońcy Gieksy minęła jednak cel. W chwilę później boisko na noszach musiał opuścić kontuzjowany w jednym ze starć Maciej Korzym. Uraz wyglądał poważnie. Po Macieju Małkowskim to kolejny ważny gracz, którego do końca sezonu może stracić trener Radosław Mroczkowski.



Chwilę później Sandecja znowu miała okazję z wolnego, ale tym razem rezerwowy Wojciech Trochim trafił w mur zawodników GKS. Miejscowym, po niezłym początku, nie szło, z wyjątkiem dośrodkowań z rzutów rożnych w wykonaniu Czerwińskiego, z rzadka zagrażali bramce lidera I ligi.



Dopiero w 42. minucie, po dośrodkowaniu Prokicia, błąd popełnił Radliński, który minął się z piłką. Na szczęście dla przyjezdnych, skończyło się tylko na strachu. W odpowiedzi ładną indywidualna akcją popisał się Mateusz Wdowiak, po którym celnie na bramkę katowiczan strzelał Adrian Danek. Sebastian Nowak zdołał jednak odbić piłkę.



Drugą połowę gospodarze zaczęli z jedną zmianą, w miejsce Kalinkowskiego na boisku pojawił się Igor Sapała. W 50. minucie błąd w środku pola popełnił Bartłomiej Kasprzak, który stracił piłkę na rzecz Foszmańczyka. Skrzydłowy Gieksy nie wykorzystał jednak szansy. W chwile później głową obok bramki Nowaka uderzał Bartłomiej Dudzic.



W 53. minucie goście mieli świetna okazję, kiedy to po kolejnej akcji aktywnego na lewej stronie Mateusza Wdowiaka i jego dośrodkowaniu z piłką minęli się Dudzic i Danek. Pięć minut później atomowym uderzeniem z wolnego z ponad 25 metrów popisał się Trochim. Nowak z problemami zdołał jednak obronić piłkę. Lepiej zorganizowana Sandecja miała przewagę w środku pola i atakowała, starając się odnieść swoje dziesiąte zwycięstwo wiosną.

W chwilę po strzale Trochima celnie uderzał też Wdowiak, ale za lekko, żeby pokonać doświadczonego bramkarza GKS. Zaraz potem głową niecelnie trafiał Dudzic. Drużyna trenera Jerzego Brzęczka miała w tym fragmencie gry kłopoty z wyprowadzeniem piłki ze swojej połowy, natomiast goście odważnie nacierali.



W 73. minucie przed bramką gości znalazł się Michał Piter-Buczko. Środkowy obrońca przyjezdnych znalazł się w sytuacji sam na sam z Nowakiem i jak rasowy snajper wykorzystał znakomitą okazję. 1-0 dla Sandecji i zasłużone prowadzenie. Dla doświadczonego słowackiego defensora, to trzecie trafienie w tym sezonie.



Trener Brzęczek próbował zmian, na boisku pojawili się Mikołaj Lebedyński czy Kamil Jóźwiak, niewiele to jednak dawało. Po zdobyciu bramki zespół z Nowego Sącza dalej miał grę pod kontrolą i atakował, a Gieksa była bezradna. Wprawdzie w 81 minucie do siatki trafił Prokić, ale gol nie został uznany, bo napastnik drużyny z Katowic był na spalonym. W chwilę później w poprzeczkę trafił Jóźwiak.



W 84 minucie z wolnego ładnie uderzał Czerwiński, ale piłka minimalnie minęła cel. W końcówce katowiczanie w końcu się zerwali i zaatakowali. Zaraz potem głową uderzał Kamiński, ale i tym razem niecelnie.



Ostatecznie skończyło się więc 1-0 dla ekipy z Nowego Sącza. Dzięki swojej siódmej kolejnej wygranej, Sandecja po 30 kolejkach ma na swoim koncie już 57 punktów. GKS ma ich z kolei 50.



Z Katowic Michał Zichlarz





GKS Katowice - Sandecja Nowy Sącz 0-1

Bramka: 0-1 Michal Piter-Buczko (73.)



GKS Katowice: Sebastian Nowak - Alan Czerwiński, Mateusz Kamiński, Oliver Praznovsky, Damian Garbacik - Tomasz Foszmańczyk, Bartłomiej Kalinkowski (46. Igor Sapała), Łukasz Zejdler, Dawid Abramowicz (66. Mikołaj Lebedyński) - Grzegorz Goncerz (73. Kamil Jóźwiak), Andreja Prokić.

Sandecja Nowy Sącz: Łukasz Radliński - Lukasz Kubań, Michal Piter-Buczko, Adrian Jurkowski, Kamil Słaby - Adrian Danek (77. Charles Trafford), Grzegorz Baran, Bartłomiej Kasprzak, Bartłomiej Dudzic, Mateusz Wdowiak (90. Michał Gałecki) - Maciej Korzym (26. Wojciech Trochim).

Żółte kartki: Mateusz Kamiński, Alan Czerwiński - GKS. Adrian Jurkowski, Wojciech Trochim - Sandecja.



Sędziował: Paweł Gil (Lublin).

Widzów: 5100