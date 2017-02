Dariusz Zjawiński piłkarzem Pogoni Siedlce

Dariusz Zjawiński odszedł z Arki Gdynia do pierwszoligowej Pogoni Siedlce. Piłkarz podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu z opcją przedłużenia. Napastnik ma pomóc drużynie w walce o awans do Ekstraklasy.

W rundzie jesiennej Zjawiński był zawodnikiem Arki Gdynia. W tym sezonie rozegrał 15 spotkań, strzelając dwie bramki.



Napastnik ma rozwiązać problem Pogoni ze zdobywaniem bramek. Choć drużyna spisuje się bardzo dobrze i zajmuje wysokie czwarte miejsce w tabeli I ligi, to tylko będący na ostatniej pozycji MKS Kluczbork ma na koncie mniej zdobytych bramek! Zawodnicy z Siedlec w 19 spotkaniach zdobyli tylko 16 bramek, z czego najwięcej było autorstwa nominalnego obrońcy Konrada Wrzesińskiego. Piłkarz ten czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców.

To na Zjawińskim będzie spoczywać więc odpowiedzialność za strzelecki dorobek drużyny. Napastnik pokazał już, że wie jak strzelać na zapleczu Ekstraklasy. W sezonie 2013/14 zdobył koronę króla strzelców I ligi, gdy w barwach Dolcanu Ząbki zdobył 21 bramek.

Dzięki temu wyczynowi zakontraktować zdecydowała się go Cracovia, jednak na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce piłkarz już nie zachwycał. Przez dwa sezony tylko czterokrotnie kierował piłkę do siatki rywali, choć często przebywał na boisku. Przed sezonem przeniósł się do Arki Gdynia, ale tylko dwa strzelone gole spowodowały, że 30-letni piłkarz ponownie swoją karierę kontynuować będzie na szczeblu pierwszoligowym.