Dariusz Kłus może wzmocnić GKS 1962 Jastrzębie

​Po czterech latach gry w pierwszoligowej Olimpii, Dariusz Kłus pożegnał się z klubem z Grudziądza. Doświadczony 35-letni pomocnik nie zamierza jednak żegnać się z piłkarską murawę. Niewykluczone, że w nowym sezonie będzie zawodnikiem beniaminka II ligi GKS-u 1962 Jastrzębie.

Zdjęcie Dariusz Kłus /Łukasz Sobała /Newspix

Kłus na swoim koncie ma 124 występy w Ekstraklasie w barwach Odry, ŁKS-u i Cracovii. Zdobył w nich siedem bramek. Od 2013 roku występował w Olimpii, gdzie był nawet kapitanem. Teraz wychowanek GKS-u Jastrzębie wrócił do domu. Nie ma jednak zamiaru wieszać piłkarskich butów na kołku. - Dalej czuję się na siłach żeby grać. Gdzie? Wszystko powinno się okazać w najbliższym czasie - mówi zawodnik.



Pozyskaniem Kłusa zainteresowany jest GKS 1962 Jastrzębie, który właśnie co awansował do II ligi. Być może pojawi się też jeszcze inna opcja. Jedno jest pewne, doświadczony pomocnik w nowym sezonie dalej będzie biegał po ligowych boiskach.



zich