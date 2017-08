Daisuke Matsui ma przejść testy medyczne w Odrze Opole

To może być prawdziwy hit transferowy w I lidze. Były zawodnik m.in. zespołów Ligue 1 oraz Lechii Gdańsk Daisuke Matsui w przyszłym tygodniu przejdzie testy medyczne w Odrze Opole.

Matsui ma w weekend zagrać ostatni mecz w swoim obecnym klubie, japońskim Jubilo Iwata. Tak się składa, że pożegnalny występ będzie zarazem setnym dla klubu w którym spędził trzy ostatnie lata.

Polscy kibice mogą pamiętać 36-letniego Japończyka z gry w Lechii Gdańsk, w której występował w rundzie jesiennej sezonu 2013/14. Zagrał w 18 spotkaniach, zdobył cztery bramki.

Wcześniej piłkarz był graczem drużyn francuskiej Ligue 1 - FC Le Mans, AS Saint Etienne oraz Grenoble Foot 38. Łącznie w najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji rozegrał 148 meczów, zdobył 17 bramek i 19 asyst.

- Jest to zagadkowa historia nie tylko dla kibiców, ale też poniekąd dla nas samych. To bomba szczególnie marketingowa, bo Daisuke wraz ze swoją żoną są w Japonii bardzo popularni. Pamiętając jednak, że kilka lat temu był gwiazdą w Lechii Gdańsk, liczymy też, że okaże się bombą pod względem piłkarskim i bardzo pomoże nam w walce o punkty - mówi Karol Wójcik, prezes Odry.

- Daisuke chciał zakończyć karierę w Europie. Tak się składa, że znamy się z jego menedżerem, który m.in. wprowadził go na polski rynek do Lechii. Skontaktowaliśmy się i po jednej, dwóch rozmowach, narodził się temat jego gry w Odrze. Do końca sam w to nie wierzyłem, ale bardzo cieszymy się, że wybrał Opole. Nie przyjeżdża do nas dla pieniędzy. Ma zarabiać trochę powyżej naszej klubowej średniej - tłumaczy prezes klubu z ulicy Oleskiej.

Odra jest beniaminkiem pierwszej ligi, w której zaliczyła bardzo udany start. Na inaugurację pokonała 3-0 Górnika Łęczna.



