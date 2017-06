1. liga. Trener i najlepszy strzelec żegnają się z Wigrami Suwałki

Po ponad roku pracy trener Dominik Nowak odchodzi z pierwszoligowych Wigier Suwałki. Skończyła mu się umowa, ale ma oferty z innych klubów piłkarskich. Drużynę opuści także najlepszy strzelec Damian Kądzior - poinformował w poniedziałek prezes klubu Dariusz Mazur.

45-letni szkoleniowiec Wigier postanowił nie przedłużać umowy z pierwszoligowcem z Suwałk, gdzie pracował od 31 marca ubiegłego roku. Za kilka dni ma poinformować, kto będzie jego nowym pracodawcą.

Prezes Mazur poinformował, że o decyzji trenera zdecydowały nie tylko względy zawodowe, ale także prywatne. "Jego misja w naszym klubie się skończyła. To był dobry okres dla Wigier. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z takim trenerem" - dodał Mazur.

Nowak doprowadził Wigry do największego sukcesu w historii klubu, awansując z nim do półfinału Pucharu Polski. W zakończonym właśnie sezonie piłkarskiej 1. ligi klub z Suwałk zajął dziewiąte miejsce w tabeli, przez długi czas będąc w grupie zespołów walczących o awans do Ekstraklasy. Drużyna odniosła 15 zwycięstw, odnotowała też 7 remisów i 12 porażek.

Najskuteczniejszym zawodnikiem Wigier by 25-letni Kądzior, który strzelił w tym sezonie 14 bramek i zajął trzecie miejsce wśród najlepszych strzelców 1. ligi.

Jak poinformował prezes klubu, zawodnik również opuści Wigry. "Ma on dwie poważne oferty z ekstraklasy. Pomimo tego, że ma kontrakt ważny jeszcze przez rok, nie stawiamy mu przeszkód. Zostanie wytransferowany do lepszego klubu. Damian przerasta pierwszą ligę i trzeba dać mu szansę“ - powiedział Mazur.