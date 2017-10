1. liga. Ruch Chorzów - Odra Opole 3-1

Jedenasta z Chorzowa podtrzymała dobrą passę i zaliczyła kolejną wygraną. Dziś "Niebiescy" pokonali u siebie Odrę Opole 3-1. Bramki dla Ruchu zdobywali środkowi obrońcy: Marcin Kowalczyk i Bojan Marković. W końcówce rezultat ustalił Bartosz Nowak. Odra kończyła mecz w dziesiątkę.

Zdjęcie Piłkarze Ruchu odnieśli kolejne zwycięstwo /fot. Kamil Piklikiewicz /East News

Biorąc tabelę z kilku ostatnich kolejek, to "Niebiescy" są w ścisłej czołówce. Z pięciu wcześniejszych ligowych gier, przed dzisiejszym spotkaniem, jedenastka prowadzona przez Juana Ramona Rochę wygrała aż cztery razy. Sympatycy Ruchu liczyli na podtrzymanie dobrej passy także dzisiaj.



Na mokrej murawie i przy silnym wietrze, lepiej zaczęli gospodarze, ale to przyjezdni stworzyli sobie pierwszą groźną sytuację. W 4. minucie celnie na bramkę miejscowych strzelał Rafał Niziołek, ale Libor Hrdliczka był na miejscu. Kilka minut później było już 1-0 dla chorzowian. Na strzał z dystansu zdecydował się Miłosz Trojak, bramkarz opolan Tobiasz Weinzettel zdołał sparować piłkę na rzut rożny. Dośrodkowana przez Mello futbolówka trafiła pod nogi Marcina Kowalczyka, który z ostrego kąta zdołał zaskoczyć golkipera Odry. To pierwsze trafienie doświadczonego obrońcy w barwach 14-krotnego mistrza Polski. W odpowiedzi dobrą okazję miał Marcin Wodecki, ale posłał piłkę nad poprzeczką.



Ruch cały czas miał optyczną przewagę i dominował w środku pola. Odra czekała na swoją szansę w kontratakach, ale niewiele z tego wynikało. W 27. minucie przed bramką znalazł się Vilim Posinković, ale został zablokowany przez obrońców jedenastki z Opola. Zaraz potem obok bramki uderzał Trojak. Z kolei w 33. minucie ładnie z woleja trafił aktywny dzisiaj Mello, ale piłka minęła cel. W końcówce pierwszej połowy miejscowi mieli jeszcze jedną okazję, ale z rzutu wolnego z okolic 20 metra przestrzelił Posinković.



Drugą połowę goście rozpoczęli z podwójną zmianą, na boisku pojawili się Szymon Skrzypczak oraz Gabriel Nowak. Nie zmieniło to jednak obrazu gry, a trener Mirosław Smyła przy linii bocznej tylko bezradnie rozkładał ręce. W 51. minucie świetnie z linii pola karnego uderzył Posinković, ale Weinzettel końcami palców zdołał wybić piłkę.



Z czasem ambitnie grający goście przejęli inicjatywę. W 60. minucie przed świetną bramkową okazją stanął Marcin Wodecki, ale Hrdliczka zdołał sparować futbolówkę po jego uderzeniu. Trzy minuty później było już jednak 1-1. Najpierw obrońcy Ruchu zdołali zablokować piłkę po strzale z dystansu Wodeckiego, ta trafiła jednak do Jakuba Habusty, który ładnym technicznym uderzeniem zza pola karnego zaskoczył bramkarza gospodarzy. Zaraz potem celnie trafił rezerwowy Nowak, ale Hrdliczka był na miejscu. Podobnie jak w 75. minucie, kiedy mocno i uderzył Wodecki.



Chorzowianie próbowali uderzać z dystansu, ale ani Trojakowi, ani Posinkoviciovi nie udało się zaskoczyć bramkarza Odry. Tymczasem w ostatnim kwadransie przyjezdnym przyszło grać w osłabieniu, po tym jak za brutalny faul, drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Martin Baran.



Nieodpowiedzialne zachowania obrońcy z Opola sprawiło, że grający w osłabieniu goście stracili drugiego gola. W 81. minucie świetne dośrodkowanie z rzutu rożnego w wykonaniu Mello trafiło na głowę wysokiego Bojana Markovcia, który pięknym strzałem głową zaskoczył Weinzettela. Ostatecznie Ruch wygrał 3-1, a ostatnią bramkę zdobył rezerwowy Bartosz Nowak! Dzięki kolejnej wygranej chorzowianie są coraz bliżej doścignięcia zespołów z dołu tabeli. Od Wigier Suwałki i Stomilu Olsztyn dzielą ich już tylko dwa punkty.



Z Chorzowa Michał Zichlarz

Reklama

Ruch Chorzów - Odra Opole 3-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Marcin Kowalczyk (11.) 1-1 Jakub Habusta (63.) 2-1 Bojan Marković (81.) 3:1 Bartosz Nowak (90.)

Żółte kartki: Mello - Baran

Czerwona karta: Baran (76.)

Sędziował: Tomasz Wajda (Żywiec). Widzów: 5427



Ruch: Libor Hrdliczka - Santiago Villafane, Marcin Kowalczyk, Bojan Marković, Mateusz Hołownia - Miłosz Przybecki, Miłosz Trojak, Mateusz Zawal (75. Artur Balicki), Maciej Urbańczyk, Mello (90. Gracjan Komarnicki) - Vilim Posinković (89. Bartosz Nowak).



Odra: Tobiasz Weinzettel - Rafał Brusiło, Mateusz Bodzioch, Martin Baran, Łukasz Winiarczyk - Marcin Wodecki (78. Vaclav Cverna), Tomasz Wepa (46. Gabriel Nowak), Jakub Habusta, Rafał Niziołek, Bartłomiej Maćczak - Marek Gancarczyk (46. Szymon Skrzypczak).



Wyniki, terminarz i tabela 1. ligi