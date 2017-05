1. liga. Hit w Zabrzu. Sandecja zagra ze Zniczem

Spadkowicz z Ekstraklasy Górnik Zabrze podejmie trzeci w tabeli GKS Katowice w tzw. Śląskim Klasyku w 31. kolejce pierwszej ligi piłkarskiej. Z kolei prowadząca w tabeli Sandecja Nowy Sącz zagra u siebie z broniącym się przed spadkiem Zniczem Pruszków.

Zdjęcie Górnik Zabrze nie jest faworytem w pojedynku z GKS Katowice /Fot. Łukasz Laskowski /Newspix.pl

Sandecja z dorobkiem 57 punktów zdecydowanie prowadzi w tabeli. Lider rozgrywek wygrał siedem ostatnich meczów i jest najpoważniejszym kandydatem do awansu do ekstraklasy. W poniedziałek rada miasta Nowego Sącza zmieniła status prawny klubu na spółkę akcyjną. Spotkanie lidera z 16. w tabeli Zniczem rozpocznie 31. kolejkę pierwszej ligi. Podwarszawski zespół jest na trzecim miejscu od końca, zgromadził do tej pory 29 punktów i traci dwa oczka do miejsca barażowego.

W drugim wtorkowym meczu Górnik Zabrze (46 pkt) podejmie GKS Katowice (50 pkt). Spotkanie pomiędzy tymi klubami nazywane jest Śląskim Klasykiem. W poprzednim spotkaniu tych zespołów padł remis 1-1. GKS Katowice znajduje się w grupie trzech zespołów, które mają po 50 punktów. Pozostałe dwie drużyny to Olimpia Grudziądz i Zagłębie Sosnowiec.

Zespół z Grudziądza w środę podejmie Chojniczankę Chojnice, która może wyprzedzić najbliższego rywala, bo traci do niego dwa punkty. Z kolei Zagłębie Sosnowiec zagra na wyjeździe Wigrami Suwałki, które mają na koncie 49 punktów.

Dlatego sytuacja w tabeli za Sandecją, po tej kolejce może się zupełnie zmienić. 48 punktów ma Miedź Legnica, która podejmie Stal Mielec. 47 oczek zgromadziło natomiast Podbeskidzie Bielsko-Biała, które zagra na wyjeździe z Pogonią Siedlce (37 pkt).

Zamykający tabelę MKS Kluczbork (21 pkt) podejmie Stomil Olsztyn (34 pkt). Z kolei przedostatnia Bytovia Bytów (27 pkt) zagra przed własną publicznością z Chrobrym Głogów (36 pkt).

Program 31. kolejki:

wtorek, 16 maja

Sandecja Nowy Sącz - Znicz Pruszków (godz. 17.00; sędzia Piotr Idzik z Poznania)



Górnik Zabrze - GKS Katowice (20.30; Wojciech Myć z Lublina)

środa, 17 maja

MKS Kluczbork - Stomil Olsztyn (17.00; Kornel Paszkiewicz z Wrocławia)



Bytovia Bytów - Chrobry Głogów (18.00; Konrad Kiełczewski z Białegostoku)



Olimpia Grudziądz - Chojniczanka Chojnice (18.00; Piotr Lasyk z Bytomia)



Pogoń Siedlce - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18.30; Szymon Lizak z Poznania)



Miedź Legnica - Stal Mielec (19.00; Wojciech Krztoń z Olsztyna)



Wigry Suwałki - Zagłębie Sosnowiec (19.00; Paweł Pskit z Łodzi)