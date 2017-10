1. liga. GKS Katowice - Ruch Chorzów 1-2

Ruch Chorzów wygrał na wyjeździe z GKS Katowice 2-1 w meczu 14. kolejki I ligi. W drugiej połowie derby zostały przerwane na kilka minut z powodu rac odpalonych przez kibiców gospodarzy.

Zdjęcie Ruch zdobyl trzy punkty w Katowicach /fot. Kamil Piklikiewicz /East News

Pierwsza połowa należała do "Niebieskich", którzy udokumentowali dobrą grę dwoma golami. Już w 7. minucie Vilim Posinković oddał zaskakujący strzał z dystansu i przelobował bramkarza GKS-u.



W 39. minucie chorzowianie przeprowadzili szybki atak, który wykończył Michał Walski.



Po zmianie stron gospodarze ruszyli do ataku, żeby odrobić straty. W 74. minucie kontaktową bramkę zdobył Armin Czerimagić. Chwilę później kibice GKS-u odpalili race i gęsty dym utrudniał widoczność. Sędzia przerwał spotkanie na kilka minut.



Katowiczanie do końca walczyli o choćby jeden punkt, ale wynik nie uległ już zmianie.



GKS Katowice - Ruch Chorzów 1-2 (0-2)

Reklama

Bramki:

0-1 Vilim Posinković (7)

0-2 Michał Walski (39)

1-2 Armin Czerimagić (74)

RK

Wyniki, terminarz i tabela I ligi