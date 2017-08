1.liga. Dariusz Dudek trenerem Zagłębia Sosnowiec

Dariusz Dudek został w poniedziałek trenerem piłkarzy pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec. Dotychczas był asystentem Mariusza Rumaka w ekstraklasowym Bruk-Becie Termalice Nieciecza.

Zdjęcie Dariusz Dudek (siedzi obok Mariusza Rumaka) dotychczas pracował jako asystent /Fot. Maciej Kulczyński /PAP

42-letni Dudek, brat Jerzego, byłego bramkarza reprezentacji Polski i m.in. Realu Madryt, asystował wcześniej Rumakowi w Śląsku Wrocław, był też drugim trenerem Piasta Gliwice i Odry Wodzisław.

Był piłkarzem m.in. Legii Warszawa. W Zagłębiu zastąpił Dariusza Banasika, zwolnionego po piątkowej, wyjazdowej porażce z Miedzią Legnica 1-4.