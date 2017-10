Ostre słowa o znanym trenerze. Wideo

Sean Avery, były kanadyjski hokeista, znany z licznych prowokacji, wydał niedawno książkę, w której nie szczędził mocnych słów pod adresem wielu postaci z NHL. Najbardziej oberwało się Johnowi Tortorelli, szkoleniowcowi, który prowadził między innymi Vancouver Canucks i New York Rangers, a z Tampa Bay Lightning sięgnął nawet po Puchar Stanleya. - Tortorella może i ma dobrą reputację, ale na pewno nie wśród zawodników. Śmialiśmy się z niego cały czas, a w każdej szatni był zawodnik, który chętnie wziąłby łyżwy i odciął mu nimi głowę, albo obił łeb kijem. Marian Gaborik nienawidził go każdą kością swojego ciała, a nawet całkowicie bezkonfliktowy Henrik Lundqvist uważał, że to niemożliwe, iż ktoś taki jest trenerem i nigdy nie brał go na serio - cytuje słowacki "Czas"/Press Focus/x-news