Wyjazdowa wygrana Winnipeg Jets z Chicago Blackhawks w NHL

Hokeiści Winnipeg Jets w dwie minuty zdobyli trzy bramki i pokonali na wyjeździe 5-3 Chicago Blackhawks w NHL. Nie popisał się sędzia meczu Nashville Predators z Columpus Blue Jackets. Frederick L'Ecuyer zwyzywał jednego z zawodników, co usłyszała cała hala.

Zdjęcie Toby Enstrom z Winnipeg Jets (z prawej) i Richard Panik z Chicago Blackhawks /AFP

Stan spotkania na cztery minuty i trzy sekundy przed końcem regulaminowego czasu gry wyrównał Andrew Copp. Dwa kolejne trafienia dołożyli zaś Bryan Little i Mark Scheifele.

Reklama

- Gol Coppa był bardzo ważny. Byliśmy od tego momentu pozytywnie nastawieni i wiedzieliśmy, że mamy szansę na to, by odwrócić losy tego spotkania. Można było wręcz namacalnie poczuć, że w tamtym momencie zmienił się rozwój wypadków - podkreślił Little.

Jego zespół po raz czwarty w tym sezonie wygrał z "Czarnymi Jastrzębiami". Jets zajmują 12., czyli trzecie od końca miejsce w Konferencji Zachodniej. Blackhawks są jej wiceliderem.

Bramkarz gości Connor Hellebuyck zanotował 38 obron. Pozostałe bramki dla zwycięzców zdobyli Patrik Laine i Shawn Matthias. W ekipie z Chicago na listę strzelców wpisali się Duncan Keith, Nick Schmaltz i Tanner Kero.

Do czwartku Blackhawks nie przegrali w tym sezonie meczu, w którym prowadzili po dwóch tercjach.

To nie hokeiści znaleźli się w centrum uwagi przy okazji meczu Nashville Predators - Columbus Blue Jackets, który zakończył się wygraną miejscowych 4-3. Wynik zszedł na dalszy plan za sprawą sędziego Fredericka L'Ecuyera. W pewnym momencie przerwał on wygłaszanie decyzji, by zwrócić się w niewybredny sposób do jednego z zawodników. Arbiter miał podpięty mikrofon, za sprawą którego przekleństwa kierowane do gracza usłyszały wszystkie osoby obecne na hali.

Broniący Pucharu Stanleya hokeiści Pittsburgh Penguins zanotowali 18. porażkę w sezonie. W czwartek ulegli na wyjeździe Boston Bruins 3-4. Dwa gole dla zwycięzców zdobyli Brad Marchand, a pozostałe dołożyli Patrice Bergeron i Riley Nash. Gospodarzom nie pomogły bramki Justina Schultza, Phila Kessela i Patrica Hornqvista.

Arizona Coyotes pokonała Vancouver Canucks 3-0, a jej golkiper Mike Smith po raz 31. w karierze, 20. w historii występów dla "Kojotów", a pierwszy w sezonie zachował czyste konto.

Wyniki czwartkowych meczów:

San Jose Sharks - Edmonton Oilers 1-4

Arizona Coyotes - Vancouver Canucks 3-0

Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 3-5

Dallas Stars - Buffalo Sabres 4-3

Nashville Predators - Columbus Blue Jackets 4-3

Minnesota Wild - St. Louis Blues 5-1

Ottawa Senators - Calgary Flames 2-3 (po dogrywce)

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 2-1 (po dogrywce)

Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 4-3

New Jersey Devils - Washington Capitals 2-5

New York Islanders - Montreal Canadiens 3-1

Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs 2-1

Carolina Hurricanes - Los Angeles Kings 0-3