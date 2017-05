Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators 1-0 w finale Konferencji Wschodniej

Hokeiści Pittsburgh Penguins pokonali na własnym lodowisku Ottawa Senators 1-0 i wyrównali stan rywalizacji na 1-1 w finale Konferencji Wschodniej NHL.

Zwycięskiego gola dla obrońców Pucharu Stanleya strzelił Phil Kessel w 54. minucie. Krążek do tercji "Senatorów" wprowadził Jewgienij Małkin, podał do Kessela, którego pierwszy strzał trafił w Jeana-Gabriela Pageau, ale dobitka znalazła już drogę do siatki.

"Mieliśmy wiele okazji. Oczywiście, to był emocjonujący mecz. Były w nim wzloty i upadki. W końcu jednak zdobyliśmy bramkę" - powiedział Kessel.

Dobrze w tym spotkaniu radzili sobie bramkarze. Marc-Andre Fleury z Penguins obronił 23 strzały, notując drugi mecz bez puszczonego gola w swoich trzech ostatnich występach.

Z kolei Craig Anderson obronił 28 uderzeń, długo utrzymując korzystny wynik dla Senators.

Pojedynek numer trzy w środę w Ottawie.

Konferencja Wschodnia:

Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)

(w serii play-off do czterech zwycięstw jest 1-1)