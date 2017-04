Ottawa Senators i Boston Bruins zagrają w play off NHL

Ottawa Senators i Boston Bruins to kolejne ekipy, które zapewniły sobie awans do play off hokejowej ligi NHL.

W ten sposób pozostało już tylko jedno wolne miejsce w walce o Puchar Stanleya. Tytułu broni drużyna Pittsburgh Penguins.

W bezpośrednim spotkaniu ekipa Senators na wyjeździe wygrała z Bruins 2-1 po karnych. Decydującą bramkę strzelił Kyle Turris.

W tabeli Konferencji Wschodniej "Senatorowie" zajmują szóste miejsce (96 pkt), a "Niedźwiadki" siódme (95). Dalej są Toronto Maple Leafs (93) i New York Islanders (90). "Wyspiarze" mają do rozegrania po dwa mecze, co oznacza, że nie zdołają już wyprzedzić ani Senators, ani Bruins.

Hokeiści Maple Leafs w czwartek przegrali z Tampa Bay Lightning 1-4, Islanders zaś pokonali Carolina Hurricanes 3-0. Po pięciu minutach prowadzili 2-0 (gole Brocka Nelsona i Scotta Mayfielda), a na początku drugiej tercji wynik ustalił Andrew Ladd.

Aż 11 bramek zobaczyli kibice w konfrontacji New Jersey Devils z Penguins (4-7). Po dwóch odsłonych "Pingwiny" wygrywały 5-4, w trzeciej sukces przypieczętowali Matt Cullen i Nick Bonino.

W potyczce San Jose Sharks - Edmonton Oilers (2-4) hat-trickiem popisał się Milan Lucic. Na uzyskanie trzech goli potrzebował zaledwie 12 minut; trafiał do siatki między 45. a 57. minutą.

Kolejną asystę w lidze NHL zanotował 45-letni Czech Jaromir Jagr. Tym razem jego zespół Florida Panthers uległ St. Louis Blues 3-6. W tabelach wszech czasów NHL Jagr plasuje się na drugiej pozycji klasyfikacji kanadyjskiej (1912 pkt), trzeciej na liście strzelców (765 bramek) i piątej wśród zawodników z największą liczbą asyst (1147). W każdej liderem jest Kanadyjczyk Wayne Gretzky.

Lista najlepszych strzelców w historii NHL:

1. Wayne Gretzky 894 bramki

2. Gordie Howe 801

3. Jaromir Jagr 765

Czołówka klasyfikacji kanadyjskiej w historii NHL:

1. Wayne Gretzky 2857 punktów (894 bramki+1963 asysty)

2. Jaromir Jagr 1912 (765+1147)

3. Mark Messier 1887 (694+1193)

Czołówka hokeistów z największą liczbą asyst:

1. Wayne Gretzky 1963

2. Ron Francis 1249

3. Mark Messier 1193

4. Ray Bourque 1169

5. Jaromir Jagr 1147

Wyniki czwartkowych meczów:

Los Angeles Kings - Calgary Flames 1-4

San Jose Sharks - Edmonton Oilers 2-4

Dallas Stars - Nashville Predators 3-7

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 1-4

Florida Panthers - St. Louis Blues 3-6

Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 4-0

Arizona Coyotes - Vancouver Canucks 4-3

Colorado Avalanche - Minnesota Wild 3-4

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 4-7

Carolina Hurricanes - New York Islanders 0-3

Columbus Blue Jackets - Winnipeg Jets 4-5

Boston Bruins - Ottawa Senators 1-2 (po karnych)