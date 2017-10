NHL. Vegas Golden Knights - Detroit Red Wings 3-6

Hokeiści i fani debiutujących w NHL Vegas Golden Knights musieli przełknąć gorycz pierwszej porażki w sezonie. "Rycerze" przegrali na własnym lodowisku 3-6 z Detroit Red Wings.

Porażka jest tym boleśniejsza, że jeszcze po dwóch tercjach gospodarze prowadzili 3-2.

Trzecia todsłona należała jednak do "Czerwonych Skrzydeł". Potrzebowali oni zaledwie 10 minut i 14 sekund, by czterokrotnie posłać krążek do bramki gospodarzy.

Dwie bramki dla zwycięzców, którzy prowadzą w Konferencji Wschodniej, zdobył 28-letni Szwed Gustav Nyquist.

Koszmar przeżyli fani zespołu Calgary Flames, w którym od tego sezonu gra słynny Czech Jaromir Jagr. Flames przegrali u siebie 0-6 z Ottawa Senators.



Bohaterami zwycięzców byli: Kyle Turris, który zaliczył trzy asysty, i bramkarz Craig Anderson, który obronił 25 strzałów hokeistów z Calgary.

Prowadzący w Konferencji Zachodniej gracze Colorado Avalanche pokonali po wyrównanym meczu 3-1 Anaheim Ducks. W 55. minucie Tyson Barrie w przewadze dał prowadzenie 2-1 gospodarzom, a sekundę przed końcem meczu wynik ustalił Nikita Zadorow.

Wyniki piątkowych meczów:



Columbus Blue Jackets - New Jork Rangers 3-1



New Jersey Devils - Washington Capitals 2-5



Calgary Flames - Ottawa Senators 0-6



Colorado Avalanche - Anaheim Mighty Ducks 3-1



Vegas Golden Knights - Detroit Red Wings 3-6

