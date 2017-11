NHL. Trzy asysty McDavida pomogły Oilers pokonać New Jersey Devils

Connor McDavid znacząco przyczynił się do wygranej u siebie Edmonton Oilers z New Jersey Devils 6:3. Najbardziej wartościowy hokeista (MVP) w poprzednim sezonie ligi NHL miał trzy asysty. To było jednak dopiero czwarte zwycięstwo"Nafciarzy" w obecnych rozgrywkach.

Oilers głównie dzięki McDavidowi w minionym sezonie po raz pierwszy od 2006 roku zagrali w fazie play off. Obecnie z powodu ośmiu porażek w 12 spotkaniach zajmują przedostatnie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. Zwycięstwo nad drugą drużyną na Wschodzie może ich jednak napawać optymizmem.

"W tym meczu po raz pierwszy od dłuższego czasu wszyscy zagraliśmy bardzo dobrze i przyniosło to efekt. Naprawdę dobrze się na to patrzyło" - podkreślił McDavid, który w poprzednich zmaganiach był najlepszy w klasyfikacji kanadyjskiej. Zgromadził 100 punktów za 30 goli i 70 asyst. Obecnie 20-latek ma 16 pkt (5+11).

W piątek każdą z bramek zdobył inny zawodnik. McDavid asystował przy trafieniach Drake'a Caggiuli na 1:0, Oscara Klefboma na 3:2 i Leona Draisaitla na 5:2. Pozostałe gole uzyskali Ryan Strome, Milan Lucic i Ryan Nugent-Hopkins.

Wśród pokonanych na listę strzelców wpisali się Taylor Hall i Jesper Bratt.

W drugim piątkowym meczu hokeiści Nashville Predators pokonali na wyjeździe Anaheim Ducks 5:3.

Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:

Anaheim Ducks - Nashville Predators 3:5

Edmonton Oilers - New Jersey Devils 6:3

Tabele:

WESTERN CONFERENCE

CENTRAL DIVISION

1. St. Louis 10 3 1 44 32 21

2. Winnipeg 7 3 2 38 34 16

3. Colorado 7 5 0 39 37 14

4. Dallas 7 6 0 36 38 14

5. Nashville 6 5 2 33 38 14

6. Chicago 6 5 2 41 34 14

7. Minnesota 5 4 2 37 33 12

PACIFIC DIVISION

1. Los Angeles 10 2 1 45 27 21

2. Las Vegas 8 4 0 42 33 16

3. San Jose 7 5 0 34 29 14

4. Vancouver 6 4 2 31 29 14

5. Calgary 7 6 0 30 34 14

6. Anaheim 6 6 1 39 41 13

7. Edmonton 4 7 1 30 39 9

8. Arizona 1 12 1 37 61 3

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

1. Tampa Bay 10 2 2 54 38 22

2. Ottawa 6 2 5 47 42 17

3. Toronto 8 6 0 53 49 16

4. Boston 5 3 3 32 34 13

5. Detroit 6 7 1 38 41 13

6. Buffalo 4 7 2 34 48 10

7. Florida 4 7 1 43 51 9

8. Montreal 4 8 1 34 51 9

METROPOLITAN DIVISION

1. New Jersey 9 3 0 45 37 18

2. Columbus 9 4 0 44 33 18

3. Pittsburgh 8 5 2 40 54 18

4. NY Islanders 7 5 1 48 42 15

5. Philadelphia 7 6 1 43 38 15

6. Washington 6 6 1 40 44 13

7. NY Rangers 5 7 2 42 48 12

8. Carolina 4 5 2 31 35 10

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki i punkty.