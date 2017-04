NHL. Trzecie wygrane Predators i Ducks, poniedziałek pod znakiem dogrywek

Po dogrywkach zakończyły się wszystkie cztery poniedziałkowe mecze pierwszej rundy play off rywalizacji o Puchar Stanleya w hokejowej lidze NHL. Trzecie zwycięstwa odniosły grające w Konferencji Zachodniej drużyny Nashville Predators i Anaheim Ducks.

Nashville Predators

Hokeiści Predators u siebie wygrali z Chicago Blackhawks 3:2, mimo że po dwóch tercjach przegrywali 0:2. W ostatniej dwie bramki strzelił Filip Forsberg, zaś w 77. minucie gola na wagę sukcesu zdobył Kevin Fiala.

W całym spotkaniu gospodarze oddali aż 49 strzałów, przy 36 "Czarnych Jastrzębi".

Natomiast zespół Ducks na wyjeździe pokonał Calgary Flames 5:4. W tym spotkaniu scenariusz był podobny, bowiem ekipa Flames prowadziła już 4:1.

Sygnał do odrabiania strat dał Shea Theodore na 49 sekund przed zakończeniem drugiej odsłony. W trzeciej tercji gole uzyskali Nate Thompson oraz ponownie Theodore i zrobiło się 4:4. Autorem decydującego trafienia dla Ducks był Corey Perry w 90. sekundzie dogrywki.

Zawodnicy z Nashville i Anaheim prowadzą w play off po 3-0 i już tylko jednej wygranych brakuje obu ekipom do awansu do półfinału Konferencji Zachodniej.

Oba poniedziałkowe mecze na Wschodzie kończyły się wynikami 4:3 - Ottawa Senators pokonała Boston Bruins (było już 3:0 dla Senators), a Toronto Maple Leafs wygrało z Washington Capitals. W obydwu przypadkach triumfatorzy prowadzą 2-1 w rywalizacji do czterech wygranych.

Na lodowisku w Bostonie zwycięstwo "Senatorom" zapewnił Bobby Ryan w 66. minucie, w Toronto z kolei gospodarze cieszyli się z bramki Tylera Bozaka w 62 min.

Konferencja Wschodnia:

Boston Bruins - Ottawa Senators 3:4 (po dogrywce) (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-1 dla Senators)

Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 4:3 (po dogrywce) (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-1 dla Maple Leafs)

Konferencja Zachodnia:

Nashville Predators - Chicago Blackhawks 3:2 (po dogrywce) (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-0 dla Predators)

Calgary Flames - Anaheim Ducks 4:5 (po dogrywce) (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-0 dla Ducks)