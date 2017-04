NHL: Tarasenko poprowadził St. Louis, Talbot zatrzymał Anaheim Ducks

Rosjanin Władimir Tarasenko strzelił dwa gole i zapewnił ekipie St. Louis Blues zwycięstwo nad Nashville Predators 3-2 w ćwierćfinale Pucharu Stanleya. W drugim meczu Edmonton Oilers wygrali na wyjeździe z Anaheim Ducks 2-1.

Zdjęcie Władimir Tarasenko #91 z St. Louis Blues ucieka Ryanowi Ellisowi #4 z Nashville. /AFP

- To była świetna akcja Schwartza. Chyba krzyknąłem do Eddy’ego, żeby mi zagrał i on to świetnie zrobił. To była ważna bramka, bo po porażce w pierwszym meczu nie mogliśmy oddać drugiego - podkreślał Tarasenko.

W Anaheim 2-1 wygrali hokeiści Edmonton Oilers i w serii do czterech zwycięstw prowadzą już 2-0. Podporą ekipy z Kanady był bramkarz Cam Talbot, który obronił 39 strzałów i Patrick Maroon, który strzelił zwycięskiego gola w okresie przewagi liczebnej.

Piątek w NHL

St. Louis Blues - Nashville Predators 3-2 (1-1, 0-0, 2-1)



Bramki: 20. Tarasenko (Pietrangelo, Steen), 48. Lehterä (Berglund, Parayko), 57. Tarasenko (Edmundson, Schwartz) - 8. Neal (Sissons, Ellis), 44. Ellis.



Stan serii do czterech zwycięstw 1-1.



Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 1-2 (0-1, 1-1, 0-0)



Bramki: 36. Silfverberg (Fowler, Kesler) - 2. Sekera, 27. Maroon (Eberle, Nugent-Hopkins).



Stan serii do czterech zwycięstw 0-2.



