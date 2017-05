NHL. Rangers kontra Sabres w "Zimowym Klasyku" 1 stycznia

Jubileuszowy, dziesiąty mecz ligi NHL na stadionie, zwany "Zimowym Klasykiem" odbędzie się 1 stycznia w Nowym Jorku, gdzie na co dzień na obiekcie Citi Field rozgrywa spotkania drużyna New York Mets. Zmierzą się hokeiści New York Rangers z Buffalo Sabres.

Zdjęcie New York Rangers kontra Buffalo Sabres /AFP

Co ciekawe gospodarzem będzie ekipa z Buffalo, bowiem Rangers w tej roli występują wyłącznie w słynnej Madison Square Garden.

Citi Field może pomieścić około 42 tysięcy widzów. Rekord frekwencji padł w listopadzie 2015 roku, gdy mecz ligi baseballowej Mets z Kansas City Royals obejrzało 44 859 osób.

Wybór drużyn do spotkania "Zimowego Klasyku" nie był przypadkowy. Zespół Sabres rozegrał pierwszy w historii mecz na otwartym obiekcie w 2008 roku. Wówczas na stadionie futbolu amerykańskiego (NFL) Ralph Wilson w Orchard Park w stanie Nowy Jork, w obecności 71 217 widzów, Buffalo uległo po rzutach karnych Pittsburgh Penguins 1-2.

"Winter Classic" 2018 po raz szósty zostanie rozegrany na stadionie baseballu. Poprzednie takie mecze odbyły się na Wrigley Field w Chicago (2009), Fenway Park w Bostonie (2010), Citizens Bank Park w Filadelfii (2012), Nationals Park w Waszyngtonie (2015) i Busch Stadium w Saint Louis (2017).