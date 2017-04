NHL: Pittsburgh Penguins na drodze po obronę Pucharu Stanleya

"Pingwiny" z Pittsburgha zrobiły pierwsze kroki w kierunku obrony trofeum. W nocy z piątku na sobotę pokonały Columbus Blue Jacketrs 4-1 i w serii do czterech zwycięstw prowadzą 2-0.

Zdjęcie Sidney Crosby strzela na 1-0 dla Pittsburgh Penguins w meczu z Columbus. /AFP

Ekipa Columbus zrobiła niemal wszystko, by wygrać drugie starcie w Pittsburghu. Jej hokeiści aż 51 razy zaatakowali ciałem rywali, oddali też 40 strzałów na bramkę Marca-Andre Fleury'ego - wszystko na nic.

- Cierpliwość i skuteczność to niezwykle ważne elementy w play-offie. My je mieliśmy - powiedział trener "Pingwinów" Mike Sullivan.

Gospodarze wiedzieli, że na tym etapie rozgrywek nie liczy się efektowna gra, ale efektywna.

Co ciekawe, trener gości John Tortorella nie miał żadnych pretensji do swojego zespołu.

- Graliśmy tak, jak potrzebowaliśmy. Nie zniechęcamy się, w kolejnych meczach też będziemy twardzi, oddamy grad strzałów, a efekty w końcu przyjdą - uważa.

Rywalizacja przenosi się do Columbus, gdzie w niedzielę i we wtorek odbędą się dwa kolejne spotkania.

- Najważniejsza jest desperacja we wszystkim, co robisz na lodzie i my ją mamy - uważa obrońca Penguins Ian Cole.

Marc-Andre Fleury wskoczył do bramki "Pingwinów" za kontuzjowanego Matta Murraya, wskoczył w wielkim stylu. W obu meczach obronił 70 z 72 strzałów!

Swoje dokładają największe gwiazdy zespołu - Sidney Crosby i Jewgienij Małkin. Crosby zanotował gola i dwie asysty, a Małkin popisał się bramką.

Inna rzecz, że gafa przytrafiła się bramkarzowi gości Siergiejowi Bobrowskiemu. Był podporą zespołu w części zasadniczej, a tu, w niegroźnej sytuacji, wyjechał do krążka za bramkę i zwlekał z jego wystrzeleniem. Z tego wyszła strata i gol na 1-0 Crosby'ego.



Wyniki piątkowych meczów pierwszej rundy play off rywalizacji o Puchar Stanleya w hokejowej lidze NHL:





Konferencja Wschodnia:

Montreal Canadiens - New York Rangers 4-3 (po dogrywce) Bramki: 5. Petry, 16. Byron (Plekanec), 60. Plekanec, 79. Radulov oraz 14. Grabner, 30. Nash, 35. Zuccarello.



Widzów: 21288.

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 1-1)





Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 4-1



Bramki : 9. Crosby, 28. Guentzel, 43. Malkin, 60. Hörnqvist - 27. Saad.



Strzały celne: 32-40.

Widzów: 18622.

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-0 dla Penguins)

Konferencja Zachodnia:

Minnesota Wild - St. Louis Blues 1-2

Bramki: 38. Parise - 24. Edmundson, 58. Schwartz.

Strzały celne: 24-22.

Widzów: 19404.

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-0 dla Blues)



Edmonton Oilers - San Jose Sharks 2-0

Bramki: 21. Kassian, 51. McDavid.



Strzały: 36-16.

Widzów: 18347.



(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 1-1)