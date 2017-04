NHL. Penguins przegrali z Blue Jackets w czwartym meczu

Hokeiści Pittsburgh Penguins jeszcze nie mogą się cieszyć z awansu do drugiej rundy play off NHL. Broniące tytułu "Pingwiny" przegrały na wyjeździe 4-5 z Columbus Blue Jackets, ale w grze do czterech wygranych prowadzą 3-1.

Zdjęcie Hokeiści Columbus Blue Jackets /AFP

Piąty mecz zostanie rozegrany w czwartek w Pittsburghu.

Po porażce "Pingwinów" na razie nie ma żadnej drużyny, która byłaby już pewna awansu do kolejnej rundy.

San Jose Sharks wygrali aż 7-0 z Edmonton Oilers. Finaliści poprzedniego sezonu NHL początek tej rundy mieli niezbyt udany. Po wcześniejszych dwóch porażkach i jednym zwycięstwie, "Rekiny" odzyskały moc i doprowadziły do wyrównania stanu rywalizacji na 2-2.

Zwycięzcy w każdej tercji zdobywali bramki, a rozpoczęli już w 15. sekundzie od gola kapitana drużyny Joe Pavelskiego. W całym meczu Pavelski i Logan Couture po dwa razy wpisali się na listę strzelców, cztery bramki padły podczas gry w przewadze. To ich najwyższa wygrana od dziesięciu lat w NHL. Piąty pojedynek zaplanowany jest na czwartek w Edmonton, po nim obie drużyny ponownie przeniosą się na lodowisko "Rekinów".

Do wyrównania stanu rywalizacji na 2-2 doprowadzili także hokeiści New York Rangers pokonując we wtorek w Madison Square Garden 2-1 ekipę Montreal Canadiens. Tym zwycięstwem "Strażnicy" przełamali złą passę, jaka nad nimi wisiała od poprzednich spotkań rundy play off, gdy przegrali w tej hali sześć meczów z rzędu.

Goście byli blisko wyrównania w końcówce spotkania, ale zabrakło im szczęścia, gdy na minutę i 18 sekund przed końcem Shea Weber silnie uderzył z niebieskiej linii, ale trafił w słupek bramki Henrika Lundqvista. Bramkarz zespołu z Kanady Carey Price obronił 30 z 32 strzałów oddanych przez rywali. Piąty mecz odbędzie się w czwartek w Montrealu.

Wyniki wtorkowych meczów pierwszej rundy play off:

Konferencja Wschodnia:

New York Rangers - Montreal Canadiens 2-1

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-2)

Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 5-4

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-1 dla Penguins)

Konferencja Zachodnia:

San Jose Sharks - Edmonton Oilers 7-0

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-2)