NHL. Montreal Canadiens pokonali po dogrywce New Jersey Devils

Hokeiści Montreal Canadiens na wyjeździe przegrywali z New Jersey Devils 1-3 do 48. minuty, by ostatecznie wygrać 4-3 (po dogrywce) w poniedziałkowym meczu NHL.

Zdjęcie Max Pacioretty (z prawej) w meczu z New Jersey Devils /AFP

"Sygnał" do ataku Canadiens dał Max Pacioretty, który w 49. minucie - zaledwie 43 sekundy po stracie trzeciej bramki - zdobył kontaktowego gola. Ten sam zawodnik na 53 sekundy przed końcową syreną doprowadził do remisu.

W dogrywce w podnowojorskim Newark o sukcesie przyjezdnych przesądził Alex Galchenyuk. Strzelił gola w 2.54 min i to było jego 14. trafienie w sezonie. Pacioretty ma na koncie 31.

W innym poniedziałkowym spotkaniu drużyna Tampa Bay Lightning u siebie wygrała z Ottawa Senators 5-1. W niecały kwadrans drugiego w karierze hat-tricka skompletował Nikita Kuczerow. Wpisał się na listę strzelców w 26., 31. i 40. minucie. Wszystkie gole 23-letni hokeista uzyskał w okresie liczebnej przewagi swojego zespołu.

Przy każdej bramce Kuczerowa asystował Jonathan Drouin, a przy dwóch Victor Hedman.

W Saint Paul ekipa Minnesota Wild pokonała Los Angeles Kings 5-4. Autorem zwycięskiej bramki był Fin Mikael Granlund w 12. sekundzie dogrywki. Sprawił sobie spóźniony prezent na 25. urodziny, które obchodził 26 lutego.





