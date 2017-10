NHL. Montreal Canadiens - New York Rangers 5-4. 11. porażka Arizona Coyotes

Hokeiści Montreal Canadiens pokonał New York Rangers 5-4 dzięki fantastycznej postawie Phillipa Danaulta, który strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty. W innym sobotnim meczu Arizona Coyotes wyrównała niechlubny rekord ligi NHL - rozpoczęła sezon od 11 porażek.

Zdjęcie Z prawej Phillip Danault, napastnik Montreal Canadiens

"To chyba jeden z naszych najlepszych meczów" - skomentował 24-letni Danault.

Gospodarze zjeżdżali na pierwszą przerwę prowadząc 3-0, ale rywale nie odpuścili i w 47. minucie był remis 4-4. Zwycięskiego gola strzelił jednak Danault.



"Nie możesz wygrywać w NHL grając tylko 40 minut. Nie ma wątpliwości, że w pierwszej tercji nie walczyliśmy. Montreal rozpoczął agresywnie i w pierwszej części całkowicie nas zdominował" - komentował Alain Vigneault, trener Rangersów.

Niesamowitą dramaturgię miał mecz Boston Bruins - Los Angeles Kings (1-2 po dogrywce). Gospodarze prowadzili 1-0, ale wyrównał Tyler Toffoli i doszło do dogrywki. Niespełna sekundę przed jej końcem Anże Kopitar wygrał wznowienie, podał do Toffolego, a ten trafił do siatki 0,4 sekundy przed końcem!



W Newark Arizona Coyotes przegrali z New Jersey Devils 3-4 i była to ich już jedenasta porażka. Poprzednio tak słaby start mieli New York Rangers w sezonie 1943/44. Dwukrotnie obejmowali prowadzenie, ale w trzeciej tercji rywale zdobyli dwa gole wykorzystując grę w przewadze liczebnej i wygrali 4-3.

Wyniki sobotnich meczów hokejowej ligi NHL:

Buffalo Sabres - San Jose Sharks 2-3

Boston Bruins - Los Angeles Kings 1-2 (po dogr.)

Toronto Maple Leafs - Philadelphia Flyers 2-4

Montreal Canadiens - New York Rangers 5-4

Tampa Bay Lightning - Anaheim Ducks 1-4

Edmonton Oilers - Washington Capitals 2-5

New Jersey Devils - Arizona Coyotes 4-3

St. Louis Blues - Columbus Blue Jackets 4-1

Nashville Predators - New York Islanders 2-6

Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins 2-1

Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks 6-3

Florida Panthers - Detroit Red Wings 2-3 (po karnych)