NHL. Matt Cullen podpisał kontrakt z Minnesota Wild

Matt Cullen w wieku 40 lat został trzeci raz mistrzem ligi NHL i nie ma zamiaru kończyć kariery. Właśnie podpisał kontrakt z klubem Minnesota Wild, w którym miał już okazję wcześniej występować.

Zdjęcie Matt Cullen /AFP

Po Puchar Stanleya sięgnął w 2006 roku z Carolina Hurricanes, zaś w 2016 i 2017 z Pittsburgh Penguins.

Nowy sezon będzie jego 20. na lodowiskach NHL. Na mocy umowy z Wild Cullen ma zagwarantowany 1 mln dolarów plus 700 tysięcy bonusów, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki kontraktowe.

W poprzednich rozgrywkach zasadniczych NHL Cullen (ur. 2 listopada 1976 roku) zapisał na koncie 31 punktów - 13 bramek i 18 asyst. Z kolei w fazie play off dołożył jeszcze dwa gole i siedem asyst.

Przed podjęciem decyzji o przedłużeniu kariery weteran konsultował się ze swoją rodziną, żoną Bridget i trzema synami. - Wracamy do domu, do Minnesoty. To dla nas ważne - powiedział zawodnik, który poprzednio występował w ekipie Wild w latach 2010-2013. Wystąpił wtedy w 193 spotkaniach, zanotował 33 trafienia i 58 asyst.

Łącznie na lodowiskach NHL Cullen rozegrał dotychczas, wliczając play off, prawie 1500 meczów, w których strzelił 266 bramek.