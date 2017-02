NHL. Koniec serii zwycięstw Florida Panthers

Po pięciu wygranych z rzędu hokeiści Florida Panthers przegrali u siebie z Edmonton Oilers 3:4 w środowym meczu ligi NHL. Zakończyła się też seria zwycięstw Boston Bruins.

Zdjęcie Kris Russell (z prawej) /AFP

O sukcesie kanadyjskiej drużyny przesądził w 53. minucie Kris Russell. To jego pierwsze trafienie w tym sezonie.

45-letni Czech Jaromir Jagr z ekipy "Panter" tym razem nie wpisał się na listę strzelców, ani też nie asystował przy bramkach.

Gospodarze trzykrotnie doprowadzali do remisu, jednak ostatnie słowo należało do zespołu Oilers, który z dorobkiem 74 punktów jest wiceliderem Pacific Division (Konferencja Zachodnia). Rywale zajmują czwarte miejsce w Atlantic Division (Wschód) - 66 pkt.

W całej lidze prowadzą zawodnicy Washington Capitals (87 pkt), którzy w środę pokonali na wyjeździe Philadelphia Flyers 4:1. Dwa gole zdobył Jewgienij Kuzniecow.

W ostatnim spotkaniu hokeiści Anaheim Ducks wygrali z Boston Bruins 5:3, chociaż do 27. minuty przegrywali 0:1 i 1:2. To pierwsze niepowodzenie Bruins pod wodzą nowego trenera Bruce'a Cassidy'ego. Prowadzi drużynę od dwóch tygodni i do tej pory miał świetny bilans - cztery zwycięstwa, bez porażki.