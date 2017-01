​NHL. Henrik Lundqvist poprowadził New York Rangers do wygranej z Detroit Red Wings 1-0

Jeszcze kilka dni temu część fanów zastanawiała się, czy to nie jest już koniec jednego z najlepszych bramkarzy świata, ale Henrik Lundqvist szybko dał im odpowiedź. W niedzielę obronił każdy z 21 strzałów i poprowadził New York Rangers do zwycięstwa z Detroit Red Wings 1-0 po dogrywce.

Zdjęcie Henrik Lundqvist w bramce New York Rangers /AFP

Przed kilkoma dniami New York Rangers mieli na koncie trzy porażki z rzędu, w których Lundqvist przepuścił aż piętnaście goli. To szokujące statystyki w przypadku znakomitego Szweda.

W czwartek Rangersi przełamali fatalną serię pokonując Toronto Maple Leafs, a w niedzielę bez straty bramki pokonali Detroit Red Wings. Zwycięskiego gola zdobył w dogrywce J.T. Miller. Spotkanie nie było wielkim widowiskiem, ale... "Zwycięstwo to zwycięstwo. Nie był to piękny mecz, ale jesteśmy szczęśliwi, że wyjeżdżamy stąd z dwoma punktami" - skomentował trener Alain Vigneault.

Trener nowojorczyków chwalił też swojego bramkarza. "Hank przechodził przed trudny okres, jak każdy bramkarz, ale pracował bardzo ciężko, aby wrócić do swojej wysokiej formy" - powiedział Vigneault.

W innym niedzielnym meczu obrońcy Pucharu Stanleya hokeiści Pittsburgh Penguins pokonali Boston Bruins 5-1. Matt Murray obronił 44 strzały, a Sidney Crosby strzelił gola i zaliczył dwie asysty.

Niesamowitą dramaturgię miał mecz Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets, który goście wygrali 7-6 po dogrywce. W pierwszej i drugiej części prowadzenie zmieniało się kilkakrotnie, ale gdy gospodarze strzelili trzy gole z rzędu w drugiej części drugiej tercji, wydawało się, że są na drodze do zwycięstwa. Tymczasem gościom wystarczyło 10 minut w trzeciej tercji, aby odrobić straty z nawiązką i objąć prowadzenie 6-5. Wyrównał Kyle Turris i doszło do dogrywki, a w niej zwycięską bramkę dla Columbus Blue Jackets zdobył Cam Atkinson.



Wyniki niedzielnych meczów hokejowej ligi NHL:



Minnesota Wild - Nashville Predators 2-4



Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 4-2

New York Islanders - Philadelphia Flyers 2-3 (po dogr.)

Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets 6-7 (po dogr.)

Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 5-1

Detroit Red Wings - New York Rangers 0-1 (po dogr.)