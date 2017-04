NHL. Chicago Blackhawks zwyciężyli na Zachodzie, kolejna bramka Jagra

Hokeiści Chicago Blackhawks, nie wychodząc na lodowisko, zapewnili sobie pierwsze miejsce w Konferencji Zachodniej i tym samym lepsze rozstawienie przed fazą play-off ligi NHL. Przesądziła o tym wyjazdowa porażka Minnesota Wild z Nashville Predators 0:3.

Zdjęcie Koszykarze Chicago Blackhawks /AFP

"Czarne Jastrzębie" będą miały przewagę własnej hali w co najmniej pierwszych trzech rundach play off, aż do finału Konferencji Zachodniej.

Reklama

Na Zachodzie znane są już wszystkie drużyny, które będą walczyć o Puchar Stanleya. Na Wschodzie wyłoniono pięciu uczestników play off, a walka toczy się jeszcze o trzy miejsca.

Nie liczy się już w tej rywalizacji zespół Florida Panthers Jaromira Jagra. 45-letni Czech zdobył w sobotę 16. bramkę w sezonie, ale "Pantery" przegrały na wyjeździe z Boston Bruins 2:5.

W tabelach wszech czasów NHL Jagr plasuje się na drugiej pozycji klasyfikacji kanadyjskiej (1910 pkt), trzeciej na liście strzelców (765 bramek) i piątej wśród zawodników z największą liczbą asyst (1146). W każdej liderem jest Kanadyjczyk Wayne Gretzky.

Lista najlepszych strzelców w historii NHL:

1. Wayne Gretzky 894 bramki

2. Gordie Howe 801

3. Jaromir Jagr 765

Czołówka klasyfikacji kanadyjskiej w historii NHL:

1. Wayne Gretzky 2857 punktów (894 bramki+1963 asysty)

2. Jaromir Jagr 1911 (765+1146)

3. Mark Messier 1887 (694+1193)

Czołówka hokeistów z największą liczbą asyst:

1. Wayne Gretzky 1963

2. Ron Francis 1249

3. Mark Messier 1193

4. Ray Bourque 1169

5. Jaromir Jagr 1146