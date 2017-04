NHL. Broniące tytułu "Pingwiny" zaczęły play off od wygranej

Broniący tytułu hokeiści Pittsburgh Penguins od wygranej z Columbus Blue Jackets 3:1 rozpoczęli rywalizację w play off ligi NHL. Wszystkie bramki w środowym spotkaniu zdobyli w kwadrans drugiej tercji.

Zdjęcie Pittsburgh Penguins /AFP

Między 22. a 37. minutą na listę strzelców wpisali się: Bryan Rust, Phil Kessel i Nick Bonino. Honorowego gola dla "Niebieskich Kurtek" uzyskał Matt Calvert w 53. minucie.

Marc-Andre Fleury z zespołu Penguins obronił 31 strzałów. Pierwotnie miał wystąpić Matt Murray, ale na rozgrzewce doznał kontuzji. Z kolei do gry, po trzytygodniowej przerwie spowodowanej urazem, wrócił Jewgienij Małkin. Asystował przy trafieniach Rusta i Kessela.

Drugi mecz ćwierćfinału Konferencji Wschodniej odbędzie się w piątek w Pittsburghu.

Na inaugurację zmagań na Zachodzie ubiegłoroczni finaliści Pucharu Stanleya San Jose Sharks na wyjeździe wygrali z Edmonton Oilers 3:2 (po dogrywce).

Po pierwszej części "Rekiny" przegrywały 0:2 (gole Milana Lucica i Oscara Klefboma), lecz doprowadziły do wyrównania po bramkach Joela Warda i Paula Martina. W 64. minucie o sukcesie przyjezdnych przesądził Melker Karlsson.

W 15. kolejnym spotkaniu NHL przynajmniej punkt zapisał na koncie 20-letni Connor McDavid z Oilers (za asystę). To był debiut w play off najskuteczniejszego zawodnika sezonu zasadniczego.

Aż 78 minut trwał drugi mecz Konferencji Wschodniej - drużyna St. Louis Blues pokonała Minnesota Wild 2:1. Hokeiści Blues prowadzili od 22. minuty po uderzeniu Vladimira Sobotki, a do dogrywki doprowadził Zach Parise na niecałe 23 sekundy przed końcową syreną. Decydującego gola zdobył Joel Edmundson w 17.48 min dodatkowego czasu gry. W liczbie strzałów ekipa Wild miała olbrzymią przewagę (52:26), ale na lodowisku poniosła porażkę.

Wyniki środowych meczów pierwszej rundy play off rywalizacji o Puchar Stanleya:

Konferencja Wschodnia:

Montreal Canadiens - New York Rangers 0:2 (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 1:0 dla Rangers)

Ottawa Senators - Boston Bruins 1:2 (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 1:0 dla Bruins)

Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 3:1 (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 1:0 dla Penguins)

Konferencja Zachodnia:

Minnesota Wild - St. Louis Blues 1:2 (po dogrywce) (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 1:0 dla Blues)

Edmonton Oilers - San Jose Sharks 2:3 (po dogrywce) (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 1:0 dla Sharks)