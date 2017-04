NHL: Boston Bruins wygrali 2. dogrywkę w Ottawie

Hokeiści Boston Bruins przedłużyli swe nadzieje na awans do półfinału Konferencji Wchodniej NHL. Wygrali po drugiej dogrywce w Ottawie z Senators 3-2 i w serii do czterech zwycięstw przegrywają już tylko 2-3.

Zdjęcie Sean Kuraly #52 i jego koledzy z Boston Bruins po zwycięskim golu. /AFP

Gdy na początku II tercji Jean-Gabriel Pageau w sytuacji sam na sam trafił między parkany Tuukki Raaska i Ottawa prowadziła 2-0, wydawało się, że jest już po zabawie. Na dodatek w 28. min McArthur miał przed sobą tylko pustą bramkę, ale nie trafił w krążek, by podwyższyć na 3-0.



Sygnał do walki gościom dał wychowany pod polską granicą, w Hawierzowie, Czech David Pastrniak, który trafił do siatki po tym, jak Brad Marchand objechał bramkę i podał mu z bekhendu.



Ostatecznie "Misiów" z Bostonu uratował Sean Kuraly, który strzelił gola w drugiej dogrywce.



Charlie McAvoy uderzył z prawego koła wznowień, krążek trącił David Backes, przez co "guma" trafiła w łyżwę obrońcy Senators - Erika Karlssona, by wpaść przed bramkarza Craiga Andersona. Kuraly z bekhendu zdobył gola, przerywając morderczą, drugą dogrywkę!

- Miałem już zjeżdżać do boksu, byłem na samym końcu zmiany, gdy krążek wpadł na mojego kija, więc z bekhendu wpakowałem go do siatki - cieszył się Kuraly.

Mecz szósty w tej parze odbędzie się w niedzielę, w Bostonie.



Piątek w NHL:

Ottawa Senators - Boston Bruins 2-3 po 2. dogrywce (1-0, 1-2, 0-0 - 0-0, 0-1)

Bramki:

12. Stone, 21. Pageau - 38., 91. Kuraly, 29. Pastrniak.

Strzały na bramkę: 43:39.

Widzów: 19 209.



Stan serii do czterech zwycięstw 3-2





Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 2-1 dogr. (1-0, 0-1, 0-0 - 1-0)

Bramki:



19. Oshie, 62. Justin Williams - 27. Matthews.



Strzały na bramkę: 28:25.



Widzów: 18 506.



Stan serii do czterech zwycięstw: 3-2

MiBi