NHL. Anaheim Ducks przerwali serię Nashville Predators

Hokeiści Anaheim Ducks na wyjeździe wygrali z Nashville Predators 3-2 (po dogrywce) w meczu finału Konferencji Zachodniej ligi NBA. To pierwsza "domowa" porażka Predators w tegorocznej fazie play off. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 2-2.

Zdjęcie Corey Perry strzela na bramkę Predators /AFP

Zwycięską bramkę uzyskał Corey Perry w 71. minucie, choć początkowo sędziowie jako strzelca zapisali Nathana Thompsona. "Nie ma to znaczenia, najważniejsza jest bramka" - stwierdził Thompson.

Już po raz trzeci w obecnych rozgrywkach play off gol Perry'ego w dogrywce przesądził o sukcesie Ducks. Takim wyczynem w historii popisało się tylko dwóch graczy: Mel Hill w 1939 roku i Maurice Richard w 1951.

Zespół z Anaheim w czwartek prowadził 2-0 aż do 54. minuty, ale nie zdołał utrzymać korzystnego wyniku. Wówczas kontaktową bramkę strzelił P.K. Subban, a na 35 sekund przed końcową syreną do wyrównania doprowadził Filip Forsberg.

Trafienia dla przyjezdnych zanotowali Rickard Rakell w 12. minucie i Nick Ritchie w 31.

Ducks przerwali świetną serię Predators, którzy w Bridgestone Arena wygrali dziesięć spotkań z rzędu, wliczając poprzedni sezon.

"Oczywiście jesteśmy rozczarowani. Słabo zagraliśmy w pierwszej tercji (w strzałach 2:14), potem było lepiej, ale nie możemy pozwolić tak dobrym rywalom na osiągnięcie dwubramkowej przewagi" - powiedział Forsberg.

Piąte spotkanie finału na Zachodzie odbędzie się w sobotę w Anaheim.

W tym sezonie już 47 spotkań w rywalizacji o Puchar Stanleya zakończyło się różnicą jednej bramki. Rekord z 2007 roku wynosi 51.



Finał Konferencji Zachodniej:

Nashville Predators - Anaheim Ducks 2-3 (po dogrywce)

Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-2.