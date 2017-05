New York Rangers - Ottawa Senators 4-1 w play off NHL

Hokeiści New York Rangers ponownie pokonali 4-1 Ottawa Senators i zmienili losy rywalizacji w drugiej rundzie play off Konferencji Wschodniej NHL.

Zdjęcie Chris Kreider zdobywa bramkę dla New York Rangers /AFP

"Senatorowie" po grach u siebie prowadzili 2-0 w rywalizacji do czterech wygranych. Gdy jednak przyszło do meczów w Nowym Jorku, nastąpił zwrot akcji, bo gospodarze wygrali dwa mecze z rzędu, doprowadzając do remisu.

W jedynym czwartkowym meczu o Puchar Stanleya Rangersi stopniowo powiększali przewagę. Zaczęli od bramki Nicka Holdena i prowadzenia 1-0 po pierwszej tercji.

W drugiej odsłonie dwukrotnie bramkarza ekipy ze stolicy Kanady pokonał Oscar Lindberg i sytuacja gości zrobiła się nieciekawa.

Gdy Chris Kreider z bliska posłał krążek do bramki i podwyższył na 4-0 w 51. minucie spotkania, było już jasne, że jest po meczu. Na niewiele zdało się gościom nawet fantastyczne trafienie z dalszej odległości Kyle'a Turrisa.

W końcówce spotkania zawodnikom puściły nerwy, doszło do przepychanek, a nawet regularnej bójki. Posypały się kary.

Piąty mecz odbędzie się w sobotę w Ottawie. Zapowiada się pasjonująco po gorącym meczu w Nowym Jorku i przy wyrównanym stanie rywalizacji.

Wynik meczu drugiej rundy play off Konferencji Wschodniej:

New York Rangers - Ottawa Senators 4-1 (1-0, 2-0, 1-1)

Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-2.

