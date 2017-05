Nashville Predators o krok od finału Konferencji Zachodniej

Już tylko jednej wygranej brakuje hokeistom Nashville Predators aby awansować do grona czterech najlepszych drużyn NHL walczących o Puchar Stanleya. We wtorkowym spotkaniu Predators pokonali na własnym lodowisku St. Louis Blues 2-1 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 3-1.

Zdjęcie Hokeiści Nashville Predators /AFP

Finalistę Konferencji Zachodniej możemy poznać już w piątek, kiedy dojdzie do piątego spotkania w St. Louis.



W innym meczu drugiej rundy play-off New York Rangers wygrali w Madison Square Garden z Ottawa Senators 4-1 i po trzech meczach przegrywają już tylko 1-2 w serii.



Czwarty pojedynek w tej parze w czwartek, w Nowym Jorku.



Konferencja Wschodnia:

New York Rangers - Ottawa Senators 4-1 (2-0, 2-1, 0-0)



(stan rywalizacji play-off do czterech zwycięstw: 2-1 dla Senators)

Konferencja Zachodnia:

Nashville Predators - St. Louis Blues 2-1 (0-0, 0-0, 2-1)



(stan rywalizacji play-off do czterech zwycięstw: 3-1 dla Predators)