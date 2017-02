​Mike Ilitch - właściciel Detroit RewdWings nie żyje

W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu zmarł właściciel klubu NHL Detroit Red Wings - Mike Ilitch. Miał 87 lat.

Zdjęcie Mike Ilitch i jego żona Marianna. /AFP

Ilitch z "Czerwonych Skrzydeł" uczynił potęgę. Dzięki niemu Detroit zdobyło Puchar Stanleya czterokrotnie.

Ilitch urodził się w Detroit, był dzieckiem imigrantów z Macedonii. Jego ojciec Sotir był ślusarzem.

Po czterech latach spędzonych w armii wrócił do Detroit i przyjął propozycję gry w bejsbol, w barwach Tigersów. Otrzymywał za to trzy tys. dolarów miesięcznie.



Grał też w New York Yankees i Washington Senators, karierę jego przerwała kontuzja kolana.

Gdy nie mógł uprawiać sportu, w 1959 r. założył pizzerię. Później, wespół z żoną Marian, Mike założył międzynarodową markę fast-foodów Little Caesars Pizza i drużynę MLB Detroit Tigers.

- Z odejściem Mike’a Ilitcha Red Wings stracili wspaniałego właściciela,liga NHL straciła cenionego przyjaciela i konstruktora-pasjonata, sport z Detroit stracił swą legendę, a miasto Detroit utraciło nie tylko oddanego syna, ale też wizjonera i siłę napędową w odrodzeniu śródmieścia - powiedział komisarz NHL Gary Bettman.

Ilitch zakupił Red Wings w 1982 r. i uczynił z nich najlepszą drużynę świata na przełomie XX i XXI wieku, która po Puchar Stanleya sięgała w 1997, 1998, 2002 i 2008 r.

- Mike Ilitch i jego bliscy sprawili, że dla każdego hokeisty gra dla Red Wings była uśmiechem fortuny, bo stawałeś się członkiem wspaniałej rodziny - uważa legendarny napastnik "Czerwonych Skrzydeł" Brendan Shanahan.