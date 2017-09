Kluby NHL zagrają sparingi w Chinach

Sparingowe mecze przedsezonowe hokejowej ligi NHL po raz pierwszy zostaną rozegrane w Chinach i na kontynencie azjatyckim. W najbliższym tygodniu zespoły Los Angeles Kings i Vancouver Canucks wystąpią w Szanghaju (21 września) i Pekinie (23 września).

Zdjęcie Tak Los Angeles Kings i Vancouver Canuks walczyły 4 marca 2017 r. Andy Andreoff #15 z Kings atakuje przy bandzie Jaysona Megnę #46 z Vancouver. /AFP

W ten sposób zaczyna się hokejowa ekspansja w Państwie Środka, której początkiem było założenie zespołu Kunlun Red Star, a on w rosyjskiej, międzynarodowej lidze KHL jest liderem Konferencji Wschodniej.



Inspiracją do organizacji spotkań NHL jest też ogromna popularność koszykarskiej ligi NBA w Chinach, jak i fakt, że Pekin będzie w 2022 r. gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich.

Szefowie NHL nie ukrywają, że konsultują się w sprawie marketingowej strategii z koszykarską NBA, która jako pierwsza zawodowa liga zza oceanu przecierała szlaki w Chinach i zyskała szybko kilkunastomilionową publiczność.

"To, co zrobiła liga NBA w Chinach budzi podziw i jest wskazówką, jak można osiągnąć sukces. Jeśli pewnego dnia uda nam się zbliżyć do poziomu popularności NBA w Chinach, to będzie to coś wyjątkowego dla dyscypliny" - powiedział wiceprezydent NHL ds. mediów i strategii międzynarodowej David Proper.