Jaromir Jagr pod wrażeniem Connora McDavida

20-latek z Edmonton Oilers Connor McDavid już jest wielką gwiazdą NHL. Według słynnego Czecha Jaromira Jagra, McDavid może zdobyć w sezonie nawet 100 bramek, co oznaczałoby poprawienie rekordu należącego do legendarnego Wayne'a Gretzky'ego.

Zdjęcie Connor McDavid /AFP

McDavid, mimo młodego wieku, ma już w dorobku nagrodę dla najbardziej wartościowego zawodnika (MVP) sezonu, którą otrzymał w poprzednich rozgrywkach, a także złoty medal ubiegłorocznych mistrzostw świata.

Sezon 2017/18 Kanadyjczyk rozpoczął od zdobycia trzech goli w starciu z drużyną Jagra - Calgary Flames (3=0).

- Co tu dużo mówić. On jest po prostu za dobry. Jeśli nauczy się jeszcze lepiej wykańczać kontrataki, to może zdobyć nawet 150 goli w sezonie. W obecnym bariera 100 bramek jest jak najbardziej w jego zasięgu. W trakcie całej swojej kariery nie widziałem tak szybkiego zawodnika. Wydaje się być nie do zatrzymania - powiedział 45-letni Jagr.

W poprzednich rozgrywkach McDavid wygrał klasyfikację kanadyjską. Zgromadził 100 punktów za 30 goli i 70 asyst. Gretzky rekord strzelonych bramek ustanowił w sezonie 1981/82, kiedy - również jako zawodnik Oilers - 92 razy wpisał się na listę strzelców.