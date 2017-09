Jaromir Jagr ma ofertę z Rosji

Wygląda na to, że era 45-letniego Jaromira Jagra w NHL dobiegła końca, choć słynny czeski hokeista chciałby jeszcze zagrać w tej lidze. Tymczasem ofertę pracy złożył mu rosyjski klub Nieftiechimik Niżniekamsk.

Zdjęcie Jaromir Jagr /AFP

Media w Czechach i Rosji cytują menedżera generalnego klubu z Tatarstanu Raiła Jakupowa, który deklaruje, że chcą zaangażować gwiazdę. - Spróbujemy pozyskać Jagra do swojej drużyny. Zobaczymy, czy wybierze naszą ofertę - stwierdził.

Reklama

Na początku lipca Jagr oficjalnie rozstał się z Florida Panthers. Klub poinformował, że nie przedłuży kontraktu z 45-letnim hokeistą i podziękował mu za pomoc w wywalczeniu mistrzostwa dywizji w ostatnim sezonie.

Obecnie Jagr trenuje w ojczyźnie i czeka na kolejne propozycje transferowe. Jego agentem jest Petr Svoboda.

- Drugi wariant to gra w Europie, ale niekoniecznie musi to być liga KHL z udziałem rosyjskich klubów. Może spróbuję jeszcze wrócić do reprezentacji i wystąpię na igrzyskach. Szansa byłaby większa, bowiem na olimpiadzie zabraknie hokeistów z NHL - przyznał Jagr.

W lidze NHL Czech jest już legendą. W klasyfikacji kanadyjskiej wszech czasów wyprzedza go tylko Wayne Gretzky.



Jagr jest członkiem tzw. Triple Gold Club ("Klub Potrójnego Złota") - w swojej karierze zdobył "trzy złota": Puchar Stanleya, mistrzostwo olimpijskie i świata.